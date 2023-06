Lula deve assinar ainda hoje MP do setor automotivo; detalhes serão divulgados às 17h

Brasília - No mesmo dia em que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), externou desconforto com o excesso de Medidas Provisórias (MPs) editadas pelo governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) combinou com auxiliares de assinar ainda hoje a MP do programa automotivo.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a ideia é que Lula assine o texto em reunião fechada. Em seguida, perto das 17 horas, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, detalham a proposta a jornalistas no Palácio do Planalto.

Novo desenho do programa, mais voltado para caminhões e ônibus, foi fechado em reunião nesta manhã no Palácio do Planalto Foto: Taba Benedicto/Estadão

Até o momento, as agendas não foram confirmadas oficialmente. Haddad, no entanto, já adiou seu encontro com integrantes do grupo de trabalho dedicado à reforma tributária na Câmara das 17 horas para as 18 horas, para conseguir encaixar o anúncio da nova MP.

O novo desenho do programa voltado a caminhões e ônibus foi fechado pela manhã em reunião de Lula com Haddad e Alckmin. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também participou. Em um primeiro momento, o programa automotivo seria focado em carros, mas foi remodelado.

“A gente repaginou o programa e ele ficou mais voltado para o transporte coletivo e de carga, mas o carro também está contemplado”, disse Haddad no Ministério da Fazenda, sem dar detalhes. Na semana passada, Haddad já tinha falado que o programa teria duração em torno de quatro meses, justamente o tempo de vigência de uma MP.