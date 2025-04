Lula: ‘Tem gente que acha que pode ficar rico apostando em bet; é possível, mas é 1 em 50 milhões’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar aqueles que intitulam como “gasto” os investimentos que o governo federal faz em educação. Segundo o petista, o governo precisa criar condições para que pessoas tenham emprego. Ao enaltecer o papel da educação, Lula disse que pessoas acham que podem ficar ricas apostando nas bets: “É até possível, mas é 1 em 50 milhões”.

“Neste País, tudo o que a gente tenta fazer para o povo, aparece alguém para dizer: ‘É muito gasto, vai gastar demais’. Tem um pessoal na área financeira deste país que qualquer coisa que a gente fala, [diz]: ‘Vai gastar demais. Na educação, na saúde, na segurança, vai gastar’”, comentou Lula, em evento de inauguração da nova sede da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 14.

Presidente volta a rebater crítica sobre gastos e diz que País precisa criar condições para emprego. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE “Não existe nenhum exemplo de sociedade que conseguiu avançar, progredir e melhorar de vida sem que antes tivesse investido na educação. Portanto, educação é a base para que tudo possa acontecer”, argumentou. Na fala, Lula enalteceu políticas do governo como o Pé-de-Meia, a meta de alfabetizar 80% das crianças na idade adequada até 2030 e a ampliação de escolas de tempo integral.

Segundo o chefe do Executivo, o investimento em escolas de tempo integral não permite apenas que crianças tenham mais oportunidades de estudar, mas também garante tranquilidade aos pais, “que podem sair para trabalhar sabendo que seu filho está sendo bem cuidado numa escola, e não abandonado na rua”. “Quem sabe, à mercê de uma chamada bala perdida que mata muito aqui no Rio de Janeiro”, citou.

O presidente falou que terá que fazer tudo o que estiver ao alcance do governo para garantir uma educação de qualidade. “Não existe outra possibilidade”, afirmou. O petista disse não acreditar que existe outra saída para o povo senão a educação. “Tem gente que acha que pode ficar rico apostando na bet, na loteria. É até possível, mas é 1 em 50 milhões”, comentou.

Ao final do discurso, o chefe do Executivo aproveitou para fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sem citá-lo diretamente. “Veja quais foram os últimos presidentes que investiram em educação. Não precisa eu ficar falando quem, analise quantas escolas foram feitas no mandato que terminou outro dia atrás”, afirmou.

“Vocês vão perceber que teve gente que passou por este país governando só para contar mentiras e para provocar a boa-fé do nosso povo”, acrescentou Lula. Neste momento, a plateia puxou um coro gritando “Sem anistia”.

Nesta segunda-feira, a bancada do PL na Câmara dos Deputados protocolou o requerimento de urgência para o projeto de lei que concede anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O partido conseguiu dar entrada no pedido de urgência após ter obtido 264 assinaturas de apoio ao regime.

Caso o requerimento seja aprovado, o projeto poderá ser pautado diretamente no plenário da Câmara, sem passar por comissões. No entanto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda poderá decidir se pautará ou não o requerimento de urgência para votação entre os deputados.