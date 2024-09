Lula diz que Brasil não gastará o que não tem e aposta em crescimento de 3,5% em 2024

“Fiz reunião com empresas de rating em Nova York, aquelas empresas que medem o crescimento da nossa economia. Não é habitual um presidente da República se reunir com empresas de rating, mas eu tinha curiosidade de saber o seguinte: qual é o critério que elas adotam para avaliar o Brasil? Com quem elas conversam?”, contou o petista, em reunião nesta quinta-feira, 26, no Palácio do Planalto. Participaram do encontro de hoje a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e os governadores Elmano de Freitas (Ceará) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul). O áudio foi disponibilizado depois da agenda pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da presidência.

Lula contou que pediu que as agências de risco contassem com quem conversam para avaliar o Brasil: “Se vão na Faria Lima apenas, se leem editoriais dos jornais, se vão ao Banco Central”, disse. “Porque eu nunca fui perguntado por ninguém sobre o Brasil, nem em pesquisa eleitoral, muito menos em pesquisa de avaliação político-econômica do Brasil.”