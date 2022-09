Citi vê Lula mais pragmático que ideológico em relação à questão fiscal, se eleito

O ex-presidente Lula deve “ter sucesso em ancorar as expectativas em relação à sustentabilidade fiscal” se reeleito, de acordo com relatório do Citi distribuído nesta terça-feira, 6. No documento, o banco lembra que as pesquisas de intenção de voto sugerem a vitória de Lula nas eleições de outubro, apesar da redução da diferença entre ele e o presidente Jair Bolsonaro.

O relatório do banco diz, porém, que a substituição do teto de gastos por outra âncora fiscal, conforme o PT vem sinalizando que pretende fazer, será um evento de “bastante risco”. “Esperamos, no entanto, que Lula seja um político mais pragmático do que ideológico e que está consciente em relação à situação fiscal frágil da economia brasileira.”

Segundo Citi, Lula será pragmático se vencer as eleições Foto: Bruno Kelly / REUTERS

A aposta do Citi é que, se eleito, Lula vai aumentar os gastos públicos no ano que vem, o que será compensado por um incremento nos impostos, “deixando a trajetória da dívida pública praticamente inalterada na comparação com o cenário de manutenção do teto de gastos”. Diante desse cenário, o preço dos ativos, como o real, não devem ser afetados, diz o banco. A estimativa é que o dólar encerre este ano em R$ 5,28 e em R$ 5,23 em 2023.

O Citi afirma ainda que, se confirmado, um novo governo Lula deve tentar aumentar os investimentos públicos e aprovar uma reforma tributária ampla, que possa aumentar o PIB potencial.