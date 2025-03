Lula elogia Haddad e diz que ministro é responsável por acertos na economia

Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na semana passada. Apesar do bom crescimento, a economia do País deu sinais de desaceleração no quarto trimestre.

“Meu caro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, responsável pelos acertos das coisas que estão acontecendo de forma benéfica na economia brasileira”, disse Lula, ao cumprimentar o ministro durante cerimônia de inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex da Stellantis, em Betim (MG).