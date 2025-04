Lula diz que Trump deu ‘cavalo de pau’ e que guerra comercial dos EUA ‘não vai dar certo’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 8, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um “cavalo de pau” no mundo ao aplicar tarifas sobre os parceiros econômicos e que a guerra comercial americana “não vai dar certo”.

PUBLICIDADE “Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso defender o livro comércio? Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso ter globalização, que era preciso combater o protecionismo? Desde os anos 80, quando (Margaret) Thatcher na Inglaterra e (Ronald) Reagan nos Estados Unidos assumiram o governo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau em que um cidadão sozinho acha que é capaz de ditar regras para tudo o que vai acontecer no mundo”, afirmou Lula. O presidente disse estar vendo o comportamento de Trump e que a política dos EUA “não vai dar certo”. “Ninguém pega um transatlântico daquele e faz as coisas que estão acontecendo lá”, criticou. Em seguida, afirmou que “nós sozinhos (brasileiros) temos que definir as nossas regras”.

O presidente Lula, durante evento Foto: Ricardo Stuckert/PR

“Ninguém brinca que o mundo não existe, com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia”, complementou o presidente.

Publicidade

Lula discursou na abertura do Encontro Internacional da Indústria de Construção (Enic), em São Paulo, ao lado de ministros do governo e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Milagre

O presidente disse ainda que, “apesar da taxa de juro e apesar do Trump, neste país está acontecendo um milagre”. Lula disse que o “milagre” não se deve à macroeconomia, e, sim, à microeconomia. “Eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos”, afirmou.

“Está cheio de especialista neste país, não tem um especialista para dar palpite bom”, afirmou o presidente. Segundo ele, o Brasil está “cheio de donos da verdade”.

O presidente defendeu o projeto de lei enviado ao Congresso para isentar do Imposto de Renda (IR) pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais. Ele afirmou que “acha que vai ser aprovado” porque o objetivo é fazer justiça social.

Publicidade

“É nada, R$ 5 mil é nada”, disse. “Quem tem que pagar a compensação são as 141 mil pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão por ano. E é pagar uma ‘merreca’, não chega a 10%, e as pessoas não querem pagar”, afirmou. Lula continuou: “Nós queremos entregar este país para que nossos filhos e netos vivam num país de classe média”./Geovani Bucci, Lavínia Kaucz, Eduardo Laguna e Circe Bonatelli