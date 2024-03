Lula exalta carro bioelétrico e fala em ‘virada’ na indústria automotiva após reunião com o setor

“Tarde de reunião com representantes do setor automotivo e de combustíveis para falar do potencial brasileiro na produção de veículos híbridos flex, o carro bioelétrico, tecnologia que só o Brasil tem no mundo e que combina a possibilidade do uso do etanol e dos carros elétricos”, disse presidente da República.

“Cada vez que converso com Geraldo Alckmin (vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio) sobre os crescentes investimentos, fico feliz com a virada do setor no nosso País. Já são mais de R$ 117 bilhões anunciados pelas montadoras até 2028, gerando empregos e crescimento econômico”, acrescentou. “Acreditamos no Brasil e no seu potencial na transição energética. O País abandonou o discurso do passado e está investindo no futuro.”