O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 10, que o ano de 2023 teve “exageradamente” uma grande quantidade de feriados prolongados e afirmou que a menor quantidade de feriados que caem em dias úteis em 2024 deve auxiliar a economia do País.

Em reunião ministerial com a área social do governo, na qual estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin e 12 representantes de ministérios, Lula alertou os ministros sobre uma próxima reunião antes do fim de ano e pediu que os titulares não marcassem nenhuma viagem antes de saber a data do encontro.

“Não marquem viagem antes de saber a data da reunião em que a gente vai discutir o ano de 2023 e o ano de 2024. Depois dessa reunião, vocês podem marcar uma viagem para uma série de cinco dias, seis dias, e voltar a trabalhar, porque esse ano teve muito feriado prolongado. Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado”, disse Lula. “Ano que vem, os feriados cairão todos de sábado. Significa que o PIB vai crescer um pouco mais porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho.”

Diferentemente deste ano, em que Dia do Trabalho, Finados, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados caíram em dias de semana, em 2024, as datas serão em fins de semana. Dia do Trabalho e Natal serão em quartas-feiras, o que dificulta que a folga seja emendada com o fim de semana.