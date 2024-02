Lula elogia Haddad no diálogo com o Congresso para aprovação de medidas

“Quando a coisa vai mal no Brasil, a culpa é do ministro da Fazenda; quando as coisas vão bem no Brasil, é por conta do presidente da República. É preciso apenas equilibrar. A economia vai bem nesse momento por conta da competência e do comportamento de Fernando Haddad dirigindo a economia brasileira”, declarou o presidente em cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e anúncio de investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá nesta sexta-feira, 2. O evento ocorre em Santos, no litoral paulista.

Na fala, Lula elogiou a “capacidade extraordinária” do ministro em negociar com a Câmara e o Senado. “Nada é de graça. E é importante vocês saberem que o meu partido, de 513 deputados, só tem 70. Portanto, vocês imaginam a quantidade de conversa que tem de ser feita para que a gente consiga aprovar alguma coisa na Câmara dos Deputados”, comentou.