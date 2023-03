Lula: ‘Por isso Haddad é ministro da Fazenda, ele é criativo’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 10, que os ministros da área econômica terão de “arrumar” recursos para o governo investir em infraestrutura. Segundo ele, é por esse motivo que Fernando Haddad é o ministro da Fazenda, porque, segundo Lula, o auxiliar é “criativo” e, se necessário, se juntará a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para disponibilizar o dinheiro público necessário para obras. Lula declarou também que o PIB vai crescer porque sua gestão irá gerar emprego com a retomada de investimentos. As declarações foram dadas na abertura de reunião ministerial focada em discutir os projetos para infraestrutura.

Lula também pediu que seus auxiliares não fiquem “chorando” pelos recursos que faltam, mas que utilizem bem o orçamento disponível. “Temos que colocar esse país em funcionamento. Não podemos ficar chorando o dinheiro que falta, temos que utilizar bem o dinheiro que tem. E é por isso que Haddad é o ministro da Fazenda. Porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, vamos atrás dele e ele e a Simone vão sentar na mesa e arrumar dinheiro que precisamos para fazer investimentos nesse país. Não podemos aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que não vai crescer. Nós vamos dizer que vai crescer porque vamos fazer o PIB crescer”, afirmou Lula aos seus ministros.

Ele ainda afirmou que quer promover uma reunião para tratar especificamente do papel dos bancos públicos para alavancar investimentos no País. O presidente defendeu o empréstimo para pequenos e médios empreendedores, cooperativas, “grandes empresários”, além de Estados e prefeituras que têm capacidade de endividamento.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula. Foto: Adriano Machado/Reuters

“Não pode ser proibido você emprestar dinheiro pra construir ativo e aumentar o patrimônio desse país. Não dá pra gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, em melhoria da qualidade de vida do povo, em educação, saúde”, afirmou Lula.