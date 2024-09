Lula ironiza: ‘Tenho tanta sorte que a inflação está controlada e que a economia crescerá’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a ironizar nesta terça-feira, 10, a afirmação de adversários e comentaristas de que ele teria sorte. Lula deu a declaração em discurso em Manaus (AM), durante evento com prefeitos amazonenses sobre medidas para mitigar o efeito das secas no Estado.

“Eu tenho tanta sorte que a inflação está controlada. Eu tenho tanta sorte que a economia vai crescer mais do que o mercado previa. Eu tenho tanta sorte que depois que eu voltei para a Presidência da República a Zona Franca já criou milhares de emprego com carteira assinada aqui. Eu tenho tanta sorte que nesse um ano e nove meses já criamos 3 milhões de empregos com carteira assinada. Eu tenho tanta sorte que a massa salarial já cresceu 11,7%. Eu tenho tanta sorte que já aumentamos o salário mínimo duas vezes”, declarou o petista.

Lula em visita a Manaquiri. Manaquiri (AM) Foto: Ricardo Stuckert/PR

‘O direito a pedir dinheiro para obras’