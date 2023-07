Lula: ‘Não temos interesse em acordos que nos condenem ao papel de exportadores de matérias-primas’

Puerto Iguazú - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou do Mercosul a apresentação de uma “resposta rápida e contundente” à carta adicional apresentada pela União Europeia para fechar um acordo comercial com o bloco sul-americano. O texto prevê sanções em caso de descumprimentos ambientais e é rechaçado pelo governo brasileiro. Ontem, 3, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, prometeu uma reação ao documento adicional da UE para os próximos dias.

Em discurso na Cúpula do Mercosul, Lula afirmou que a ofensiva dos europeus é inaceitável. “Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções”, reiterou o presidente, que mais uma vez se posicionou de forma contrária à inclusão das compras governamentais no acordo comercial, uma exigência dos europeus.

“Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo”, disparou Lula, em defesa de produtos de maior valor agregado no Mercosul.

“Retomaremos uma agenda externa ambiciosa para ampliar o acesso a mercados por nossos produtos de exportação. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização”, acrescentou o presidente.

Ofensiva da China

Lula também reagiu à ofensiva da China para fechar um tratado de livre comércio com o Uruguai de forma unilateral, o que poderia prejudicar o Mercosul. Em discurso na cúpula do bloco sul-americano, que acontece hoje, 4, em Puerto Iguazú, o petista acenou com parcerias em conjunto do Mercosul com o país asiático.

Lula assumiu hoje, 4, a presidência pro tempore do Mercosul Foto: Juan Ignacio Roncoroni / EFE

“Vamos revisar e avançar nos acordos em negociação com Canadá, Coreia do Sul e Singapura. Vamos explorar novas frentes de negociação com parceiros como a China, a Indonésia, o Vietnã e com países da América Central e Caribe”, prometeu Lula, que assume hoje a presidência pro tempore do Mercosul.

Lula saiu em defesa de políticas que “contemplem uma integração regional profunda”, baseada em “trabalho qualificado” e “produção de ciência, tecnologia e inovação”. “Isso requer mais integração, a articulação de processos produtivos e na interconexão energética, viária e de comunicações”, declarou o presidente do Brasil. “A proliferação de barreiras unilaterais ao comércio perpetua desigualdades e prejudicam os países em desenvolvimento.”

No discurso, o petista disse ser preciso combater “o ressurgimento do protecionismo no mundo”, com o resgate do protagonismo do Mercosul na Organização Mundial do Comércio (OMC). Lula defende uma reforma da OMC e da governança global como um todo.