Novo consignado privado: ‘Amanhã, temos um grande evento em Brasília’, diz Lula

SÃO PAULO E BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ocorrerá um “grande evento” em Brasília nesta quarta-feira, 12, sem especificar qual. Como antecipou o Estadão/Broadcast, o governo lançará amanhã, em cerimônia no Palácio do Planalto, a medida provisória (MP) que cria o novo consignado privado.

PUBLICIDADE “Amanhã, temos um grande evento em Brasília”, declarou o presidente durante cerimônia de expansão da produção de aço em Minas Gerais. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou que o governo federal iria enviar a MP ainda esta semana. De acordo com ele, o envio do projeto de lei (PL) que amplia a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais ao Congresso deve ser após a MP, sem especificar data.

Luiz Inácio Lula da Silva durante visita à linha de montagem do polo automotivo da Stellantis em Betim (MG). Foto: Ricardo Stuckert/PR

A expectativa em fevereiro era de que a MP saísse antes do carnaval e que a plataforma inicial para a oferta do crédito entrasse no ar nesta quarta. Entretanto, ainda há uma série de processos que precisam ser discutidos.

Publicidade

Atualmente, a expectativa do governo federal é colocar no ar a plataforma de oferta do novo consignado privado cinco dias após a publicação da MP.

Indústria

O presidente afirmou que o País “acabou” com a indústria naval e diminuiu a venda de carros e habitação no período em que esteve fora da Presidência. “Quando eu cheguei em 2002, a indústria naval tinha três mil trabalhadores. Ela foi para 82″, disse.

“Quando nós deixamos a Presidência da República em 2010, esse País emplacava 3,6 milhões carros por ano. Quando voltei, esse País só emplacava 1,6 milhão. Ou seja, 15 anos depois, esse País emplacava metade dos carros”, disse Lula. “Não houve possibilidade de essa indústria crescer mais.”

Numa série de críticas aos governos anteriores após o impeachment de sua sucessora Dilma Rousseff (PT), o presidente também criticou a paralisação do programa Minha Casa, Minha Vida e a entrega de creches. “Mais de duas mil creches paralisadas. Num país que precisa de creches”, disse.