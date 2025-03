Lula promete política de crédito para reforma de casas: ‘Vai ter crédito para fazer puxadinho’

BRASÍLIA E SOROCABA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer anunciar “logo, logo” uma nova política de crédito, agora voltada para a reforma de casas. Segundo ele, a pessoa que quiser construir um “puxadinho” vai ter crédito para fazê-lo.

PUBLICIDADE A declaração foi feita durante cerimônia de entrega de 789 novas ambulâncias do Samu em Sorocaba, no interior de São Paulo. Na ocasião, o presidente afirmou que irá anunciar na próxima terça-feira, 18, isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. “Uma outra coisa que quero anunciar logo, logo é um crédito para reforma de casa. O cara que quer fazer um banheiro, um quarto a mais para filha, alguma coisa a mais na garagem, mais uma cozinha, ele vai ter crédito para fazer esse puxadinho”, disse. “É assim que a gente vai recuperar a grandeza do povo brasileiro.”

Lula afirmou que voltará a Sorocaba no próximo dia 18 de abril para visitar a Toyota Foto: Ricardo Stuckert/PR

Nesta semana, Lula assinou a medida provisória (MP) que reformula o crédito consignado para trabalhadores do setor privado. O novo programa, batizado de “Crédito do Trabalhador”, entrará em operação pelos bancos oficiais e privados a partir de 21 de março.

Nesta sexta-feira, Lula voltou a criticar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devido à paralisação do Programa Minha Casa, Minha Vida, que foi interrompido após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele afirmou que “prometeram Casa Verde e Amarela” e “não entregaram nada”.

O presidente disse que voltará a Sorocaba no próximo dia 18 de abril para visitar a Toyota. De acordo com Lula, o parque industrial do País “vai continuar crescendo”.