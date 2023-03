Lula prepara medida provisória para resolver impasse do piso da enfermagem, diz ministro

RECIFE – O governo Lula está preparando uma medida provisória para resolver o impasse com relação ao pagamento do piso da enfermagem. O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e também pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento realizado no Recife, nesta quarta-feira, 22, marcado por vaias dos profissionais de saúde à governadora Raquel Lyra (PSDB) e ao prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB). O assunto principal do dia, a retomada do Plano de Aquisição de Alimentos (PAA), foi ofuscado pelas manifestações.

O presidente afirmou que não pretende passar por cima do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que concedeu liminar em setembro do ano passado à Confederação Nacional de Saúde (CNS) suspendendo a lei sancionada em 5 de agosto de 2022. Ele determinou que os profissionais devem receber pelo menos R$ 4.750 por mês, técnicos de enfermagem no mínimo R$ 3.325 e auxiliares de enfermagem e parteiras pelo menos R$ 2.375.

Segundo o presidente, o governo está negociando com o Supremo para destravar a pauta. “Hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi ao gabinete do ministro Barroso tentar conversar para que ele libere o governo de tomar a decisão. O presidente da República não pode atropelar a decisão (do STF). Quem fazia isso era o bocomoco do Bolsonaro, que ficava xingando a Suprema Corte”, disse Lula.

Segundo Lula, governo está negociando com o Supremo para destravar pauta sobre piso da enfermagem Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Lula ainda afirmou que a MP deve apresentar uma solução na forma de subsídio para as Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos, que estimam um impacto de R$ 6,5 bilhões com a implantação do piso. “Eu concordo com o piso. Acho que a rede hospitalar privada pode pagar. Quem tem dificuldade são as Santas Casas. Vamos tomar a decisão de subsidiar o pagamento ou uma parte do pagamento das Santas Casas.”

Macedo disse que Lula tem compromisso com o piso. “Os Ministérios da Fazenda e da Casa Civil estão trabalhando em uma MP, que o presidente Lula vai assinar em breve”, afirmou Macedo. A MP deverá ser apresentada na próxima semana, durante a Marcha Nacional dos Prefeitos, em Brasília.

Continua após a publicidade

Alimentos

Lula veio a Pernambuco pela primeira vez desde outubro de 2022 para uma assinar uma série de medidas, em especial a MP que autoriza a retomada do Plano de Aquisição de Alimentos (PAA), que vai disponibilizar R$ 500 milhões por ano para a compra por parte do governo de produtos dos agricultores familiares. Além disso, o presidente assinou ainda o decreto de recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a participação popular e da sociedade civil no fortalecimento das políticas públicas voltou a ser uma realidade. “O desenho dos programas voltará a ter participação popular.”

Ainda houve medidas anunciadas no âmbito dos Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação (na área de monitoramento de chuvas e enchentes), Pesca e Aquicultura (fornecimento de pescado para universidades federais) e Cidades (repasse de R$ 65 milhões para obras de contenção de encostas no Recife).