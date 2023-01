Lula formaliza nome de Rita Serrano para a presidência da Caixa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou um decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 9, que nomeia Maria Rita Serrano para o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Na mesma edição, o presidente exonerou do cargo a atual presidente do banco, Daniella Marques Consentino.

O nome de Rita Serrano para o comando da Caixa já havia sido confirmado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 30 de dezembro. Funcionária da Caixa há 33 anos, ela era representante dos funcionários no conselho de administração.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda de Lula, e Rita Serrano, indicada para a presidência da Caixa

Com formação em Estudos Sociais e História e mestrado em Administração, Rita Serrano ingressou na Caixa em 1989. Entre 2006 e 2012, presidiu o Sindicato dos Bancários do ABC, em São Paulo. Chegou ao Conselho de Administração em 2014, no cargo de suplente, sendo eleita titular em 2017. Na última eleição, em 2020, foi reeleita com mais de 90% dos votos – 19 mil, do total de 21.923.

Haddad também anunciou em dezembro a indicação de Tarciana Medeiros para a presidência do Banco do Brasil, mas sua nomeação formal ainda não foi publicada.

Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil