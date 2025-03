Lula vai pressionar Japão por acordo com Mercosul: ‘Vamos ficar na conversa ou negociar?’, diz MRE

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Tóquio na última semana do mês com uma mensagem clara ao governo japonês: é preciso iniciar logo as negociações formais por um acordo comercial Japão-Mercosul. O presidente terá uma reunião de trabalho para tratar do assunto com o premiê Shigeru Ishiba.

“A gente quer saber o seguinte: vamos ficar nessa conversa ou vai ter uma negociação? Essa é a grande questão”, resumiu nesta sexta-feira, dia 14, o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores.

Lula terá nova reunião no fim de março com o primeiro-ministro japonês

PUBLICIDADE Segundo Saboia, o presidente vai demonstrar essa disposição de dar o próximo passo e lançar as negociações. A sinalização agora depende mais do Japão. Conforme fontes diplomáticas brasileiras, o país asiático manifesta receios por causa do agronegócio interno. O Itamaraty entende que os sócios do Mercosul − Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai − são “bastante favoráveis”, relatou o embaixador. Em 2023, o comércio bilateral entre Japão e países do Mercosul foi de US$ 14 bilhões, com superávit para o bloco sul-americano de US$ 785 milhões.

Os principais produtos exportados pelo bloco foram minério de ferro (19%), milho (14%), miúdos de frango (13%), resíduos sólidos de soja (8%), café em grão (7%). As importações são principalmente caixas de câmbio de veículos (21%), automóveis (2%), produtos imunológicos (2%), produtos siderúrgicos (2%) e trilhos de aço (2%).

Há alguns anos, representantes do Mercosul e do Japão mantêm conversas periódicas, um diálogo diplomático, de caráter exploratório sobre um acordo. A quinta reunião ocorreu no ano passado, em Assunção, Paraguai. O encontro tratou de acesso dos produtos do agronegócio ao mercado japonês, regras sanitárias e fitossanitárias, comércio, investimentos, cadeias de suprimentos e transição energética.

A interpretação no governo brasileiro é que esse formato se esgotou e que falta uma decisão política para passar agora a outra fase: o lançamento oficial das tratativas, com nomeação de negociadores. Elas podem demorar anos.

A viagem de Lula ao Japão − e em seguida ao Vietnã − faz parte de uma estratégia de diplomacia presidencial voltada à inserção na Ásia, onde o governo busca ampliar a relação econômica com parceiros alternativos aos dois maiores: China e Estados Unidos. O objetivo é escapar dos conflitos geopolíticos e de efeitos negativos da guerra comercial entre ambos e da batalha tarifária iniciada pelo presidente americano Donald Trump.

Na Ásia, o primeiro acordo foi fechado em 2023, com Cingapura. Há contatos exploratórios com Vietnã e Indonésia – país também na rota de Lula, assim como o bloco do sudeste asiático Asean.

União Europeia

As negociações com Cingapura foram concluídas em cinco anos, mas as com a União Europeia levaram 25 anos.

A avaliação no governo brasileiro é de que a conclusão de negociações com os europeus coloca pressão sobre o Japão − um exemplo é que as montadoras de automóveis japonesas tendem a ficar em desvantagem em relação às europeias.

O governo Lula espera que a assinatura do acordo Mercosul-UE ocorra em dezembro. No segundo semestre, o Brasil assumirá a presidência rotativa do Mercosul, após o fim do período da Argentina.

O governo brasileiro vê o período de Javier Milei como presidente do bloco do cone sul como uma fase de “controle de danos”. Ele indicou várias vezes que poderia abandonar o Mercosul e falou em fomentar um acordo com os EUA de Trump. Atualmente, a presidência da UE está nas mãos da Polônia, país abertamente contrário ao acordo. Em seguida será a Dinamarca, um reino favorável. O Brasil também vai sediar neste ano uma cúpula com líderes da UE. Até lá, segundo fontes do governo, existe a perspectiva de que o acordo possa ser assinado, desde que tenha sido previamente votado e aprovado no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu.

Uma autoridade do Palácio do Planalto diz que a conjuntura de tarifas impostas por Trump vai mostrar aos europeus que “não podem jogar fora” a oportunidade de fechar um bom acordo com o Mercosul. A mesma avaliação foi compartilhada pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro.