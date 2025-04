Lula: ‘Mesmo Trump falando o que quer, o País está seguro hoje porque temos colchão de US$ 350 bi’

CAJAMAR (SP) E BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativizou o efeito, sobre o Brasil, das medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, que vêm assombrando os mercados com o temor de recessão mundial e afirmou que o País continuará crescendo.

PUBLICIDADE “Mesmo (o presidente dos EUA, Donald) Trump falando o que ele quer falar, o País está seguro hoje porque nós temos um colchão de US$ 350 bilhões, que dá ao Brasil e ao (ministro da Fazenda) Fernando Haddad uma certa tranquilidade”, disse, nesta segunda-feira, 7, na cerimônia de anúncio de investimentos e contratações do Mercado Livre em Cajamar, na Grande São Paulo.. Lula destacou ainda que, antes de assumir a presidência pela primeira vez, em 2003, o Brasil estava “quebrado” e devia ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele voltou a expressar o desejo de impulsionar a indústria automobilística.

“Quando nós deixamos o governo em 2010, a indústria automobilística vendeu 3,6 milhões de carros. Eu voltei 15 anos depois, e a indústria automobilística estava vendendo 2 milhões de carros a menos. E agora já recuperou e queremos terminar o mandato vendendo o mesmo que vendia em 2010″, afirmou,

'As pessoas dizem que a economia vai desacelerar neste ano, mas a economia vai surpreender', afirmou Lula Foto: Wilton Junior/Estadão

Lula também disse que a “economia vai surpreender” contra as expectativas de desaceleração e vai ajudar a levar o Brasil a ser um “país de classe média”.

“Eu quero um País de classe média. Eu não quero um País em que algumas pessoas podem comer 10 vezes por dia e as outras passem o dia sem comer”, disse o presidente. “Tem gente que acha que gostamos de comer carne de segunda, que nós gostamos de ir na feira pegar a xepa (restos).”

Lula ainda destacou que “o salário tem de ser igual entre mulheres e homens” e que “mulher não é objeto”.

“As pessoas dizem que a economia vai desacelerar, ela vai crescer menos. E eu quero dizer para vocês que, outra vez, a economia vai surpreender. Porque essa gente que fica discutindo o chamado mercado, que fica discutindo a grande economia, eles não conhecem o que é o microcrédito funcionando e o dinheiro chegando na mão de milhões de pessoas”, afirmou.

“A gente quer que o dinheiro circule. Na hora que todo mundo tem um pouco de dinheiro, as pessoas vão no mercado, na loja, no shopping”, disse o presidente.

Lula acrescentou que é um “cara de sorte” porque o líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, anunciou que a empresa vai investir R$ 34 bilhões no Brasil.