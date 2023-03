Lula recria ‘sala dos prefeitos’ na Caixa e fala em compartilhar uso do dinheiro federal

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira, 10, que o governo irá reconstruir uma “sala dos prefeitos” na Caixa Econômica Federal, para que os chefes do Executivo municipais tenham maior facilidade e acesso para apresentarem seus pleitos. O presidente afirmou que irá retomar o diálogo e que é necessário considerar a situação dos entes federativos nas ações da União.

“Não é possível que esse País possa ser governado de Brasília sem levar em conta a realidade dos municípios, dos Estados”, disse, durante evento de lançamento de uma plataforma “Mãos à Obra”, no Palácio do Planalto. “Isso vai ser uma rotina entre nós. Queremos que prefeitos e prefeitas possam participar junto conosco da execução das políticas que precisamos fazer nesse País.”

Lula citou que são os prefeitos que sabem quais são as demandas da população. “Precisamos, então, compartilhar com as cidades o uso do dinheiro federal”, disse. Segundo ele, um presidente não pode decidir onde investir recursos e quais obras dar andamento sem considerar as avaliações dos municípios.

Na esteira da defesa de maior participação e diálogo com os municípios, o governo planeja a retomada da sala das prefeituras, um espaço de relacionamento com a Caixa Econômica. Lula afirmou que a medida tem como objetivo evitar que os políticos fiquem peregrinando em gabinetes de parlamentares e ministros em busca de recursos e investimentos em suas cidades.

Lula afirmou que são os prefeitos que sabem quais são as demandas da população Foto: Adriano Machado/Reuters

“Vocês vão ter contato direto, vai ter uma sala de prefeitos na Casa Civil. Vamos voltar a funcionar a 100 por hora. Temos pressa”, disse. De acordo com ele, não apenas capitais serão ouvidas, como cidades de porte médio também.

“Não se preocupem, as nossas divergências partidárias vão acontecer na época das eleições. Como não sou candidato, não vai ter problema entre nós. Saibam que vamos tentar recuperar a civilidade nesse País”, afirmou o presidente, afastando possíveis divergências partidárias.

Retomando tópicos que foram abordados na reunião de hoje cedo com ministros com foco na infraestrutura, o presidente disse que o Ministério de Transportes anunciou R$ 23 bilhões para serem gastos em obras de Infraestrutura neste ano. “Vamos retomar todas as obras que estão paralisadas”, garantiu o chefe do Executivo. “Fiz uma reunião exemplar com os ministros de Infraestrutura.”