Lula sobre Bolsa Família: ‘Quem não tiver direito não entra e quem estiver de forma errada vai sair’

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a revisão dos beneficiários do Bolsa Família, feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). “Eu não gosto de falar quem vai sair. Vão entrar todas as pessoas que tiverem condições e direito de entrar. Quem não tiver, não entra. E quem estiver de forma errada, vai sair”, afirmou o petista em entrevista à Rádio BandNews FM gravada nesta quinta-feira, 2.

Como antecipou o Estadão, neste mês, o governo deu início a uma revisão dos 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família que são unipessoais, ou seja, moram sozinhos.

Esse grupo cresceu de forma explosiva nos últimos anos, após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro mudar o desenho do programa e fixar um piso inicial de R$ 400, valor que subiu mais tarde para R$ 600. O resultado foi um movimento de divisão “artificial” das famílias e de distorção dos dados do Cadastro Único.

Lula da Silva durante a cerimônia de lançamento do novo Bolsa Familia, realizada na manhã desta quinta-feira Foto: Wilton Junior/Estadão

Na semana passada, o MDS informou que o governo irá excluir em março mais de 1,5 milhão de beneficiários em situação irregular, por terem renda acima do limite determinado pelo programa social.

Novo Bolsa Família

Hoje, o governo federal fez o lançamento do novo Bolsa Família. O programa pagará pelo menos R$ 600 por família, além de R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos. A nova formulação do benefício prevê ainda R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18 e R$ 50 adicionais para gestantes./SOFIA AGUIAR, BRUNO LUIZ E DANIEL GALVÃO.