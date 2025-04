Lula sobre Trump: ‘Ou vamos à Organização Mundial do Comércio brigar, ou a gente dará reciprocidade’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta quarta-feira, 9, que a decisão do Brasil quanto ao “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é dar “reciprocidade”. Lula ressaltou que o governo e diplomatas já conversaram com os negociadores de Trump.

PUBLICIDADE “Ou nós vamos para a Organização Mundial do Comércio (OMC) brigar, onde é o direito da gente brigar, ou a gente vai dar reciprocidade. É o mínimo que se espera de um país, que tenha dignidade e soberania”. Lula deu as declarações em Tegucigalpa, Honduras, a jornalistas, em meio à cúpula dos países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Lula explicou que ainda não há “medida prática” contra os EUA porque o Brasil vai “utilizar todas as palavras de negociação que o dicionário permitir”.

“Quando acabar a palavra negociação, nós vamos tomar as decisões que entendermos que sejam cabíveis. O Brasil é um País que não tem contencioso, não queremos brigar. Tudo no Brasil é feito na base da conversa, na base de uma mesa de negociação. É assim que a gente quer fazer o Brasil se transformar num País de uma economia forte. É conversando, negociando e acordando”, destacou.

Publicidade

Segundo Lula, está 'cada vez mais visível” de que se trata de “uma briga pessoal com a China' Foto: Ricardo Stuckert/PR

O chefe do Executivo destacou as preocupações sobre decisões unilaterais de Trump, uma vez que “cada dia ele anuncia uma medida, cada dia ele fala uma coisa”.

“Ou seja, nós não sabemos qual será o efeito devastador disso na economia. Inclusive na própria economia americana, ninguém pode dizer que vai ser bom ou que vai ser ruim. Porque é preciso saber quanto vai custar isso do ponto de vista do preço dos produtos, do ponto de vista da relação multilateral”, indicou.

Segundo Lula, está “cada vez mais visível” de que se trata de “uma briga pessoal com a China”. O presidente frisou que a melhor forma de se fazer um bom acordo “é sentar a uma mesa de negociação, sem hegemonia, sem prepotência e sem arrogância”.

“Querer fazer negociação individual é você colocar fim no multilateralismo. E o multilateralismo é muito importante para a tranquilidade econômica que o mundo precisa. E é muito importante que as pessoas entendam que não é aceitável a hegemonia de um país, nem militar, nem cultural, nem industrial, nem tecnológica, nem econômica”, ponderou.

Publicidade

Lula afastou a ideia de que uma guerra de taxações entre Estados Unidos e China crie oportunidades para o Brasil. “Se eu falar isso, eu vou estar dando a ideia de que eu quero que haja uma briga para tirar proveito, eu não quero. Eu não sou daqueles que ficam esperando que os outros briguem para a gente tirar proveito. Eu não gostaria que tivesse uma guerra entre China e Estados Unidos”, afirmou.

O presidente pregou uma negociação entre os países, lembrando que, em 1973, o então presidente dos EUA, Richard Nixon, estabeleceu a China como “parceira estratégica”. “É importante que, durante décadas e décadas, as empresas americanas foram para a China produzir por causa da mão de obra barata. Os chineses evoluíram, formaram milhões de engenheiros. Não sei se copiaram ou não, mas eles estão mais evoluídos que outros países. Então, os Estados Unidos, ao invés de querer brigar, poderia sentar em torno de uma mesa e fazer uma negociação”, ponderou.

O chefe do Executivo frisou que “não precisa ter guerra”. “A gente sabe o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e o que pode acontecer em uma terceira loucura. Porque hoje não é canhão, hoje não é rifle, hoje é bomba atômica. Então, eu quero paz. Paz, paz e quero compreensão entre o Xi Jinping e o Trump. Porque o mundo só terá a ganhar com isso”, afirmou.