Lula: ‘Tesouro não pode ter 1 trilhão guardado e o BNDES comendo pão seco sem mortadela’

RIO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira, 6, uma participação crescente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no mercado de crédito nacional e disse que o Brasil “não pode achar que não tem dinheiro”.

“Se não tiver salário, emprego e consumo, o Brasil vai ficar na bancarrota. O BNDES é peça importante nisso. O Tesouro não pode ter R$ 1 trilhão e sei lá quanto, R$ 2 trilhões guardados, e o BNDES comendo pão seco sem mortadela”, disse Lula a favor da política expansionista do banco.

As afirmações foram feitas na própria sede do BNDES, no Rio de Janeiro, durante cerimônia de assinatura de contratos de captação da ordem de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,5 bilhões) do BNDES junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco dos Brics. Os valores servirão a financiamentos de infraestrutura sustentável e de mitigação e adaptação às mudanças do clima.

Lula defendeu que o Brasil tem reservas internacionais robustas e fez um superávit comercial na casa dos US$ 100 bilhões, o que dá segurança aos planos do governo.

Edifício do BNDES, principal banco de fomento ao desenvolvimento do Brasil Foto: Fábio Motta / Estadão

Em tom bem-humorado, o presidente disse ter conversado com a presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, no início do ano, a quem tranquilizou e disse que o Brasil cresceria muito acima de 0,8%. Segundo ele, o crescimento na casa dos 3% “ainda é pouco”, mas 2,2 pontos percentuais acima do projetado, o que surpreendeu positivamente o mundo. Ele disse que, agora, mandaria o resultado a Georgieva.

Outras moedas

O presidente voltou a defender a realização de operações financeiras e comerciais pelo Brasil em outras moedas para além do dólar. “Vamos aprender a negociar sem ter o dólar como moeda padrão. Por que eu preciso negociar com outro país com dólar? Só com os Estados Unidos, que tem a casa da moeda do dólar”, disse.

Ele defendeu mecanismos multilaterais como o Banco dos Brics e disse que, em recente visita à Arábia Saudita, pediu às lideranças do País para aportar capital na instituição do Bloco no qual acaba de ingressar. “O Banco dos Brics tem que ser mais rico que o FMI”, afirmou Lula, arrancando risadas da plateia.

Antes do presidente, sua antecessora e atual presidente do Banco dos Brics informou que o Brasil já tem US$ 2,8 bilhões em empréstimos assinados com a instituição em 2023, valores ainda a serem desembolsados.