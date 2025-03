Lula: ‘Não adianta Trump ficar gritando de lá, porque aprendi a não ter medo de cara feia’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confrontou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, 11, e pediu para que o americano falasse “manso” com ele e o respeitasse.

“Não adianta o Trump ficar gritando de lá porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado”, disse Lula.

A declaração aconteceu em cerimônia de inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex e anúncio de contratações da Stellantis, em Betim (MG).

Lula critica Donald Trump e pede para ser respeitado Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Lula voltou a dizer que quer deixar a presidência entregando mais do que foi prometido nas eleições de 2022. Em sua avaliação, o Brasil passou a ser um país respeitado no mundo. Porém, fez ressalvas: "O Brasil não quer ser maior do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser menor. Queremos ser iguais. Porque, sendo iguais, a gente aprende a se respeitar mutuamente." De acordo com o petista, o País não quer apenas ser exportador de soja ou milho, mas exportador de inteligência.

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, ficaram de levar a Trump o pleito do Brasil para que seja adiada a implementação da sobretaxa sobre o aço importado brasileiro. Esse foi um dos avisos dados na semana passada ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em reunião por videoconferência que durou quase uma hora com os dois auxiliares do republicano.

Em troca de um eventual adiamento da tarifa, os americanos querem abrir o diálogo sobre temas caros para o governo trumpista, em especial o imposto de importação que o Brasil aplica sobre o etanol comprado dos EUA, considerado muito alto pela administração americana.

As tarifas de 25% sobre o preço do aço e alumínio entram em vigor nesta quarta-feira, 12, e devem afetar empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos.