Avó e neta usam as redes sociais para divulgar informações sobre lúpus

Sophia Cavalcante, de sete anos, conquistou os primeiros fãs ainda no leito de um hospital, em 2021. Profissionais da saúde de uma unidade privada de Salvador (BA) ficaram encantados com a alegria da menina, incompatível com seu estado fragilizado na UTI. Há dois anos, ela foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico e Discoide, doença inflamatória autoimune, tendo a companhia fiel da avó, Magnólia Santos, 57 anos, em todo o tratamento. Incentivada pela equipe médica, Magnólia começou a gravar vídeos da neta e não parou mais.

A experiência das duas com redes sociais era quase nula. A avó aproveitou dois perfis pessoais poucos ativos para postar o conteúdo e foi aprimorando as publicações a partir das orientações dos internautas. No YouTube, são 10 mil inscritos. Já no Instagram os seguidores passaram de pouco mais de 600, na época da alta de Sophia, em junho de 2021, para os atuais 410 mil.

É em uma casa em Cruz das Almas (BA), no recôncavo baiano, onde moram avó e neta, que é realizada a maior parte das gravações. Os “lóveres”, como Sophia chama os seguidores, acompanham a rotina de cuidados da menina, que tem como conteúdo predominante as receitas elaboradas por Magnólia para a reeducação alimentar da criança. Sem o auxílio de um roteiro, Sosô, como é conhecida, fala com desenvoltura nos vídeos, enquanto a vovó, na maior parte das vezes, aparece só com a voz.

Incentivada, Magnólia começou a gravar vídeos da neta Sophia Foto: Arquivo Pessoal

Nas postagens, a pequena, que está aprendendo a ler, reúne informações nutricionais de sua dieta, com dados que a avó pesquisa em artigos científicos – e explica por que, para ela, é importante uma alimentação sem excesso de gorduras e guloseimas. “Na boca está tudo gostoso, mas quando desce para o estômago, os órgãos ficam chorando. Com a alimentação saudável, os órgãos ficam felizes.”

O carisma das baianas já ajudou a cativar vários fãs famosos, como a apresentadora Astrid Fontenelle, e levou as duas, no início deste ano, a ganhar o troféu Famosos da Internet, do programa Eliana, no SBT. Na mesma atração, participaram do quadro Dia de Sorte e foram premiadas com R$ 60 mil.

Mesmo com a visibilidade, a avó prefere administrar as redes sociais sozinha e sem parcerias com grandes marcas, para preservar a neta. “Não quero nada que comprometa a saúde dela”, explica. Em meio aos cuidados com Sosô, ela tenta responder às milhares de mensagens que recebe dos seguidores, principalmente dos que estão enfrentando alguma doença. Com a empatia de quem vivencia uma batalha pela saúde estável, Sophia entende que seu conteúdo pode ser um conforto para essas pessoas. Adoro fazer os vídeos e passar a minha mensagem de carinho e de amor para os outros que estão tristes e em cima de uma cama”, comenta a menina.

Parceria

Além de entreter e apoiar seguidores, a produção de centenas de vídeos em pouco mais de um ano serviu também para fortalecer a parceria entre neta e avó, construída antes mesmo de a menina nascer. “Eu já conversava com Sophia na barriga da mãe e ela pulava”, relembra Magnólia. “Não sei o que seria de mim sem minha avó, ela é minha âncora e me guia sempre no caminho do bem.”