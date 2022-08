M. Dias Branco, dona das marcas Adria e Piraquê, tem alta de 64,1% no lucro

A fabricante de alimentos M. Dias Branco, dona das marcas Adria e Piraquê, apresentou lucro líquido de R$ 233,5 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado representa alta de 64,1% na comparação com o mesmo período de 2021, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 142,3 milhões.

O resultado da M. Dias Branco mostra a tendência de consolidação da empresa iniciada no segundo trimestre do ano passado, após a normalização do consumo de produtos derivados de farinha de trigo. Em comunicado, a M. Dias aponta que seus resultados trimestrais foram afetados positivamente pelo crescimento sequencial dos volumes, do aumento gradual dos preços, do controle das despesas administrativas e da expansão das margens.

Adria é uma das marcas da gigante de alimentos M. Dias Branco, que apresentou lucro alto no segundo trimestre de 2022 Foto: Adria/Divulgação

O Ebitda, sigla que representa o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, atingiu R$ 357,1 milhões, avanço de 113,6% frente aos R$ 167,2 milhões do segundo trimestre do ano passado. A margem Ebitda ficou em 14,3%, ante 8,5% de um ano antes, avanço de 5,8 pontos porcentuais. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 1,3 vez, ante 0,5 vez reportada em igual período do ano passado.

A receita líquida avançou 26,2% na mesma base de comparação, alcançando R$ 2,497 bilhões, ante R$ 1,979 bilhão do segundo trimestre de 2021. O resultado foi recorde para o período. A variação positiva da receita é atribuída pela companhia ao aumento de 36% do preço médio dos produtos na comparação anual do período e ao crescimento de dois dígitos nas vendas em todo o País.

Por região, a maior alta na receita líquida foi observada pela empresa nas Regiões Norte e Nordeste, chamadas pela companhia de “região de defesa”, com incremento de 28% nas vendas líquidas. A “região de ataque”, formada pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, obteve alta de 24% na receita líquida na mesma base comparativa. Do montante total da receita líquida, R$ 40 milhões vieram da receita com vendas externas - queda de 4% na comparação anual.

Análise

O Santander comenta que a estratégia adotada pela companhia de alimentos contribuiu para os resultados. Em relatório, o banco ressalta também que a decisão de se proteger da variação de preços, principalmente do trigo e do óleo de palma, contribuiu para a expansão das margens de lucro, já que o aumento de custo de produção dos alimentos subiu abaixo do esperado.

Por outro lado, os biscoitos perderam alguma participação de mercado, devido a preços mais altos e redução de custos, e fluxo de caixa livre negativo por conta de estoques maiores (preços e volumes mais altos), avalia o Santander. “Destacamos que as vendas da marca Piraquê subiram 44% no comparativo anual, contra o aumento de 29% na categoria de biscoitos, sugerindo que um produto de maior valor agregado pode ter contribuído para preços médios mais altos e, potencialmente, para expansão da margem”, diz o analista Rodrigo Almeida.

O banco tem recomendação neutra para as ações da M. Dias, com preço-alvo de R$ 32, 2,6% menor do que o preço do último fechamento.