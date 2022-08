Lu do Magalu fará anúncio da Samsung em telões na Times Square

A Lu do Magalu será a nova garota propaganda dos novos modelos de smartphones dobráveis da Samsung. Para divulgar o lançamento, a companhia sul-coreana vai expor a influenciadora virtual em umas das maiores “vitrines” da publicidade no mundo, a Times Square, em Nova York. Essa é a primeira vez que uma “assistente virtual brasileira” aparece nos telões publicitários da Broadway com a Sétima Avenida.

Influenciadora virtual foi "convidada" a aparecer nos painéis de anúncios da Times Square, em Nova York, pela marca de celulares Samsung

A campanha com a assistente virtual do Magazine Luiza faz parte do evento Umpacked, realizado semestralmente pela Samsung para o lançamento de novos aparelhos. Apesar de acontecer orginalmente na Coreia do Sul, a cerimônia será transmitida pelos telões da Times Square e nas redes sociais do Magazine Luiza. Conforme divulgado, ao todo, a divulgação dos novos aparelhos terá duração de 20 horas nos painéis digitais em Nova York.

Além da participação da Lu do Magalu , a campanha de lançamento da Samsung também envolverá o núcleo de criação de conteúdo do Magazine Luiza, com a participação de empresas adquiridas pela varejista, como Jovem Nerd, Steal The Look e Canaltech. “É a estreia de uma influenciadora virtual brasileira na avenida mais famosa do mundo”, diz o gerente de redes sociais do Magalu, Pedro Alvim.