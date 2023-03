Magazine Luiza investiga denúncia anônima de irregularidade envolvendo fornecedores

O Magazine Luiza informou por meio de fato relevante nesta sexta-feira, 10, ter recebido uma denúncia anônima de supostas práticas comerciais em desacordo com o Código de Conduta e Ética da companhia. Segundo o relato não identificado, as práticas envolveriam operações de bonificação relativas a compras de fornecedores e distribuidores.

“A denúncia menciona três distribuidores, os quais ao longo do exercício de 2022 representaram, aproximadamente, 3,5% do valor total de compra de mercadorias da Companhia”, diz a varejista no fato relevante.

O Conselho de Administração do Magazine Luiza, em reunião extraordinária, determinou, portanto, ao “Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance” a apuração da denúncia.

Loja da Magazine Luiza em São Paulo; empresa recebeu denúncia anônima de supostas práticas comerciais em desacordo com o Código de Conduta e Ética da companhia. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A empresa afirma que esse comitê é formado em sua maioria por membros independentes e “reafirma sua confiança na qualidade de seus procedimentos e no seu compromisso com a ética nas suas práticas comerciais”.