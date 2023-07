Magnata da energia verde lançará a primeira companhia aérea elétrica do Reino Unido

Dale Vince, magnata da energia verde, está planejando lançar a primeira companhia aérea elétrica do Reino Unido, segundo reportagem do The Guardian. A Ecojet tem previsão de ser lançada no início de 2024 com um avião de 19 lugares que viajará entre Edimburgo e Southampton.

Magnata da energia verde está planejando lançar a primeira companhia aérea elétrica do Reino Unido Foto: Felipe Rau/Estadão

Os aviões funcionarão com combustível à base de querosene no primeiro ano, antes de serem adaptados com motores que convertem hidrogênio verde em eletricidade. Ao The Guardian, Vince disse: “Queremos provar que uma das últimas fronteiras [da descarbonização] pode ser rompida e que não é insolúvel”.

O magnata fundou a primeira empresa de energia verde do Reino Unido, a Ecotricity, em 1995, e dedicou sua carreira ao lançamento de empreendimentos de baixo carbono nos setores de energia, transporte, alimentos e futebol.

A companhia aérea será lançada com aviões de 19 lugares capazes de percorrer 300 milhas. Vince espera expandir o número de rotas para cobrir todas as grandes cidades do Reino Unido. Além da energia verde, a equipe da companhia usará uniformes ecologicamente corretos e servirá refeições baseadas em plantas.

Na segunda fase, 18 meses depois, a empresa planeja introduzir aviões de 70 lugares capazes de voar para a Europa. A empresa está em processo de solicitação de licença junto à Autoridade de Aviação Civil e de obtenção de slots de decolagem e pouso nos aeroportos.

Continua após a publicidade

Vince admitiu que não estava completamente satisfeito em começar o projeto queimando combustíveis fósseis, mas disse que a companhia aérea precisava ser lançada rapidamente para garantir aviões e slots de pouso e decolagem e “manter o ritmo” do projeto.

“Quero provar que isso pode ser feito e que vale a pena. Não achamos que será um prejuízo. Nossa prioridade é estar no ar com essa nova capacidade de voar sem deixar uma pegada de carbono. Isso completará o quebra-cabeça [de baixo carbono] para nós - o impacto emocional será grande”, disse Vince. /Com informações de The Guardian