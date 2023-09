China: Country Garden, maior imobiliária local, diz que está em risco de inadimplência

A maior desenvolvedora imobiliária da China, a Country Garden, alertou que está à beira da inadimplência ao reportar uma perda de quase US$ 7 bilhões (cerca de R$ 34,67 bilhões) no primeiro semestre do ano, aprofundando uma crise imobiliária que ameaça a já frágil economia do país.

A saga de uma empresa anteriormente vista como uma das desenvolvedoras imobiliárias mais seguras da China e um pilar da indústria é o exemplo mais recente de como o setor imobiliário, que impulsionou o boom econômico do país, poderia se tornar seu calcanhar de Aquiles. O mercado imobiliário chinês representa cerca de um quarto do seu produto interno bruto e dois terços da riqueza das famílias, mas a incerteza pós-pandemia e a repressão do governo ao setor enfraqueceram as vendas e afetaram a confiança na economia de maneira mais ampla.

A maior desenvolvedora imobiliária da China, a Country Garden, alertou que está à beira da inadimplência Foto: REUTERS/Tingshu Wang

Em um comunicado à Bolsa de Valores de Hong Kong na quarta-feira, 30, a Country Garden disse que não conseguiu compreender e reagir aos riscos da atual queda no mercado imobiliário, especialmente nas cidades menores, onde estão localizados a maioria de seus empreendimentos.”Todas essas deficiências levaram à dificuldade mais grave que a empresa já enfrentou”, afirmou, acrescentando que estava “profundamente arrependida pelo desempenho insatisfatório”.

A Country Garden, fundada em 1992 por um ex-fazendeiro que posteriormente entregou a empresa à sua então filha de 25 anos, Yang Huiyan, hoje uma das mulheres mais ricas da Ásia, tem se aproximado da inadimplência há meses. Uma das dezenas de desenvolvedoras chinesas que não conseguiram pagar suas dívidas na recente crise habitacional, ela possui dívidas superiores a US$ 200 bilhões.

Neste mês, a empresa informou que não conseguiu efetuar os pagamentos de juros de dois empréstimos, colocando-a em risco de inadimplência. No comunicado de quarta-feira, a Country Garden afirmou que o contínuo deterioramento do desempenho financeiro “pode resultar em inadimplência”. A empresa disse que está negociando com credores para evitar isso.

Continua após a publicidade

Uma inadimplência da Country Garden, que seria a maior desde o colapso do gigante imobiliário chinês Evergrande em 2021, representa um risco especialmente grande para os líderes, que lutam para reviver a confiança no milagre econômico chinês. A crise habitacional ainda mina a meta do governo de um crescimento econômico de 5% neste ano.

Em um momento em que os formuladores de políticas estavam contando com os gastos dos consumidores para impulsionar a recuperação após três anos de paralisantes políticas de “covid zero” do governo, os lares adiaram a compra de casas e outras compras importantes. A economia chinesa já vinha sofrendo com o aumento do desemprego entre os jovens, a desaceleração da manufatura e os gastos deprimidos em meio a eventos climáticos extremos.

Na segunda-feira, 28, a Evergrande - que está tentando reestruturar os mais de US$ 340 bilhões que deve - retomou as negociações em Hong Kong após a suspensão de suas ações por 17 meses. Ela perdeu rapidamente US$ 2,2 bilhões, ou quase 80% de seu valor de mercado.

Não se espera que uma inadimplência da Country Garden seja tão catastrófica quanto a da Evergrande, mas os analistas afirmam que um colapso prejudicaria ainda mais a economia da China, com efeitos em cascata que vão desde a construção civil e as compras de materiais de construção até os gastos dos consumidores e o setor bancário.

“Como uma parte significativa dos ativos das famílias chinesas está ligada ao mercado imobiliário, quando os preços das casas não estão em alta, ou se esperam perspectivas mais fracas para as propriedades, as pessoas naturalmente sentem que não têm tanto dinheiro no bolso”, disse Gary Ng, economista sênior da firma de gestão de investimentos Natixis em Hong Kong. No entanto, o risco de contágio global é relativamente baixo, disse Ng. “Acredito que a implicação mais importante seja que a China pode não importar tanto do mundo como antes”, afirmou. “Mas é bastante improvável que haja um grande efeito de transbordamento.”

A partir de 2020, as autoridades chinesas impuseram restrições conhecidas como as “três linhas vermelhas” para limitar a quantidade de dívida que os desenvolvedores poderiam assumir. Conforme a desaceleração no mercado imobiliário continuou, as autoridades resistiram a socorrer as empresas ou sustentar o mercado com medidas de estímulo, como fizeram durante crises anteriores. Em vez disso, incentivaram os bancos a emprestar mais para os compradores de imóveis, flexibilizaram as regras de hipoteca e estenderam os incentivos fiscais.

Até agora, isso não se mostrou suficiente, já que os preços das casas continuam a cair, especialmente em cidades menores. Os resultados da Country Garden, segundo Ng, mostram que muitas desenvolvedoras na China ainda estão enfrentando dificuldades e que outras empresas do setor privado “podem encontrar dificuldades para expandir no futuro”./The Washington Post