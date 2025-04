Maior exigência da Eletrobras para admitir conselheiros cria dança das cadeiras

A Eletrobras vai reformar seu conselho de administração na próxima assembleia de acionistas, em 29 de abril, e adotou critérios de elegibilidade mais rigorosos do que os previstos na lei das S/A e nas regras pretendidas pela B3 para o Novo Mercado. Apreciado por especialistas em governança ouvidos pelo Estadão/Broadcast, o movimento torna a administração da empresa mais “segura e exclusiva”. Como consequência, há uma dança das cadeiras em outras companhias, como a Petrobras, que veem executivos abandonar ou prometer deixar posições em seus conselhos para se habilitar à Eletrobras.

Pelo menos sete executivos, entre indicados pela União e por investidores privados, já fizeram movimentos desse tipo para se encaixar na regra da Eletrobras contra "overboarding" (excesso de conselhos) ou eliminar conflito de interesses. Conforme seu estatuto social, a Eletrobras limita a três o número de outros colegiados a serem integrados paralelamente por um conselheiro, e a somente uma outra cadeira em outra empresa quando se tratar de presidente do conselho. Pela mesma regra, para terem uma cadeira no conselho da Eletrobras, diretores executivos de outras companhias não podem frequentar outros colegiados. No segundo caso, o estatuto veta pessoas que ocupam cargos em empresa "que possa ser concorrente" da Eletrobras ou de suas controladas, "cabendo à própria companhia avaliar e identificar seus agentes".

O primeiro a se movimentar foi o advogado Marcelo Gasparino, que tenta reeleição ao conselho da Eletrobras indicado pelos fundos Geração L. Par, Tempo Capital Principal, RPS e Clave. Ele comunicou sua saída do conselho da Petrobras em 20 de fevereiro, alegando, entre outros pontos, observar a regra da Eletrobras sobre número máximo de boards paralelos. Além da Eletrobras, ele está nos conselhos da mineradora Vale e do Banco do Brasil. Gasparino também havia sido alvo de questionamentos sobre possível conflito por pares no conselho da Petrobras e em ação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) movida por acionistas e funcionários, mas que não prosperou.

Assembleia de acionistas da Eletrobras para eleição de novos conselheiros será no dia 29 de abril Foto: Marcos de Paula/Estadão

Promessas de descompatibilização

Na última semana, a dança das cadeiras provocada pela Eletrobras se intensificou. Os três apontados pela União, como previsto em acordo com a Eletrobras para nova conformação do conselho, têm de deixar seus cargos atuais em empresas concorrentes e, por escrito, comprometeram-se a sair, caso eleitos em assembleia.

São os casos do engenheiro Maurício Tolmasquim, hoje diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras; e dos ex-ministros de Minas e Energia Silas Rondeau, atual presidente da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), e Nelson Hubner, que está no conselho da ENBPar.

Na situação atual, Tolmasquim e Hubner seriam vetados por conflito de interesses, assim como Rondeau, contra quem também pesaria a regra do “overboarding”, uma vez que, ele preside a ENBPar e frequenta o seu conselho.

Entre os indicados de acionistas privados e chancelados pela atual administração, Carlos Márcio Ferreira, que preside o conselho da petroleira Petrorecôncavo, também entregou declaração com promessa de deixar a posição.

Candidata de mesma origem na Eletrobras, Vanessa Claro Lopes, hoje no conselho fiscal da Cosan (considerara concorrente), se comprometeu por escrito a não tentar recondução à função. “À luz desses compromissos assumidos”, diz a Eletrobras na proposta da administração para a assembleia, os cinco candidatos foram considerados aptos a assinarem “declaração de desimpedimento” exigida pela companhia.

Ao Estadão/Broadcast, Gasparino reforçou que sua renúncia na Petrobras “decorreu do seu entendimento restritivo de que o candidato deve ser elegível a partir de sua indicação, e que compromissos de renunciar a outras posições, somente se eleito, não são melhor prática de governança corporativa”.

“Isso (compromisso de descompatibilização futura) já deu errado no passado em várias companhias, inclusive na própria Eletrobras, na AGE pós-privatização, em julho de 2022, quando dois conselheiros que estavam na Equatorial e na Light foram eleitos mas não tomaram posse por não terem renunciado”, diz.

Caso Abdalla

Completa a lista o megainvestidor José João Abdalla Filho, mais conhecido por Juca Abdalla, que renunciou ao conselho da Cemig, concorrente da Eletrobras, para ficar apto à eleição do dia 29, disseram fontes com conhecimento do assunto. Ele tem cerca de 4% da Eletrobras por meio do fundo de investimento em ações Dinâmica, controlado por seu Banco Clássico.

Abdalla, no entanto, não quer deixar seu assento no conselho da Petrobras, onde detém 1,7% das ações. Por isso, não assinou documento se comprometendo a deixar a administração da petroleira e pedirá aos acionistas da Eletrobras um “waiver” (dispensa) da regra de elegibilidade para acumular as duas posições. O pedido já consta do item 3 do Boletim de Voto a Distância (BVD) enviado pela Eletrobras à CVM. Pela Lei das S/A e pelo estatuto da Eletrobras (artigo 22, parágrafo 3), a assembleia pode dispensar um candidato da exigência relativa a conflito de interesses se aceitar “prévia justificação” dele ou do grupo que o indicou. Em carta enviada à Eletrobras e divulgada ao mercado, Abdalla argumenta que é investidor de longo prazo da empresa com participação relevante e se compromete a não participar de discussões que possam se relacionar à Petrobras, onde pretende seguir atuando.

Pelo menos desde o ano passado, Eletrobras e Petrobras se consideram formalmente concorrentes, sobretudo após a petroleira anunciar planos de transição energética que envolvem aumento do negócio de geração de energia elétrica.

Pessoas a par do processo na Eletrobras dizem que o rigor no tratamento da questão começou na Petrobras. Internamente, a petroleira pacificou a questão limitando a participação de conflitados em assuntos sensíveis. A Eletrobras, ao que parece, busca impedimento mais definitivo.

Procurada, a Eletrobras não se manifestou. Já a ENBPar afirmou que está em processo de análise jurídica sobre a descompatibilização, “no sentido de haver a mais segura decisão acerca desse tema”.

Especialistas aprovam

O maior rigor indicado pela Eletrobras na admissão de conselheiros a serem eleitos por assembleia de acionistas no fim deste mês foi bem recebido por especialistas em governança corporativa ouvidos pelo Estadão/Broadcast, mas ainda pode ir além. Embora positivas, as barreiras criadas pela empresa ao vetar overboarding e conflito de interesses ainda têm pontas soltas: esbarram na permissividade da lei e incertezas como a aceitação de promessas de candidatos de se compatibilizarem só após a eleição.

Gabriela Codorniz, sócia do escritório de advocacia empresarial que leva seu nome, diz que o estatuto da Eletrobras encampa vedações a conflito de interesses previstas na legislação (Lei das S/A e Lei das Estatais), mas amplia o rigor nesse ponto ao atribuir à própria empresa a definição de quais são as concorrentes para as quais seus administradores não podem trabalhar.

“O estatuto aprovado em assembleia deu à Eletrobras o poder de identificar empresas concorrentes, o que é mais restritivo do que o disposto na lei”, diz. Empresas de energia, como Cemig, ENBPar, Petrobras e Cosan, estão nesse rol de concorrentes e têm visto executivos deixarem ou prometerem deixar seus cargos para se habilitarem à Eletrobras.

Gustavo Stolagli, sócio da área de Direito Empresarial do Veirano Advogados, afirma que a posição da Eletrobras de apontar a existência de conflito de interesses a priori (antes da eleição) está em linha com as recomendações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e é “bastante positiva” em um país caracterizado pela teoria do conflito material, em que providências são tomadas após determinado evento, seja a própria assembleia ou votação de matéria já no colegiado.

‘Pontas soltas’

Ao mesmo tempo, observa Codornez, o estatuto da Eletrobras absorveu da lei a ressalva de que a assembleia pode dispensar a vedação a conflito de interesse, o que, na prática, ainda permite dar posse a eventuais conflitados. A isso se agarra o investidor Juca Abdalla.

“A última palavra ainda é do corpo de acionistas. Eles podem entender que a posição em empresa concorrente pode ser aceita”, diz a advogada.

A exceção feita a um candidato poderia abrir precedente a outros na mesma situação. Outro risco, aponta Marcelo Gasparino, advogado e conselheiro da Eletrobras que tenta a reeleição, é a candidatura de executivos que hoje não são elegíveis, mas assinaram declarações se comprometendo a cumprir as regras se forem de fato eleitos ao conselho. São os casos dos três indicados da União — Mauricio Tolmasquim, Silas Rondeau e Nelson Hubner —, mas também do indicado de investidor privado Carlos Márcio Ferreira. Segundo Gasparino, esse procedimento já falhou no passado e traz riscos aos investidores, instados a depositar votos “em quem não poderia tomar posse no momento”.

Outro ponto cego na discussão, diz Codornez, é a transferência de um executivo de uma empresa para outra concorrente em ato contínuo, o que seria igualmente sensível a pelo menos uma das empresas envolvidas. A situação enseja uma discussão sobre necessidade de quarentena. “O fato é que, hoje, tanto a lei quanto o estatuto da empresa só olham para o exercício concomitante dos cargos, e não para essa sequência imediata da atividade”, diz.

O presidente da Associação de Investidores em Mercados de Capitais (AMEC), Fábio Coelho, diz não comentar casos específicos, mas afirma que a dinâmica ideal para discussões sobre conflito de interesse em situações concretas é ter, antes da assembleia, uma decisão clara do conselho sobre a situação de cada candidato, amparada em parecer de comitê interno de governança.

No caso da Eletrobras, apurou o Estadão/Broadcast, a área técnica da companhia considera que a proposta da administração para a assembleia já traz posição sobre todos os candidatos, reconhecendo a validade das candidaturas enviadas pela empresa à CVM. Sobre Juca Abdalla, o Boletim de Voto a Distância (BVD) mostra um item prévio na cédula de votação para que a assembleia aceite ou não torná-lo elegível ainda que permaneça na Petrobras.

O Estadão/Broadcast apurou que, na assembleia do dia 29, se o acionista votar em candidato que não cumprir as exigências do estatuto na questão do “overboarding”, esse voto será desconsiderado. Em caso de eleição de candidatos conflitados e não dispensados das exigências pela maioria dos acionistas, o entendimento é que a posse fica proibida por lei.

Uma antecipação de tendência

A diretora de emissores da B3, Flávia Mouta, não faz juízo sobre ações de empresas listadas, mas reconhece que a Eletrobras está se antecipando e ampliando o rigor da regra que a B3 propõe para empresas do Novo Mercado.

Inspirada em sugestões da empresa de recomendação de voto a investidores estrangeiros ISS e após consulta pública, a B3 abriu na semana passada votação, até 30 de junho, para adesão ou não das empresas à regra de “overboarding”. A nova regra limitaria, a partir de 2028, a participação de um mesmo executivo a cinco conselhos de administração, à exceção de boards de empresas de um mesmo grupo ou de capital fechado, cuja entrada segue ilimitada.

O especialista em governança corporativa Renato Chaves considera a regra mais restritiva da Eletrobras um acerto, porque aumenta o tempo disponível dos executivos para a análise de documentos e preparação de votos.

Stolagli, do Veirano Advogados, vai na mesma linha: “A atividade de conselheiro não é integral, mas exige dedicação a materiais extensos. Um conselheiro trabalha mais fora do que dentro de reuniões. Então é bom que essa limitação finalmente comece a ser aplicada, mesmo ainda não tendo previsão na Lei”, diz.

Mais do que tempo de dedicação, Gabriela Codorniz diz que a regra vai impor maior diversidade aos CAs de empresas relevantes, o que virá acompanhado de mais inovação e, ao mesmo tempo, diligência nos votos.