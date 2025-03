Maior fabricante de chips do mundo planeja gastar US$ 100 bi nos EUA nos próximos quatro anos

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fabricante de chips do mundo, pretende gastar US$ 100 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos para expandir sua capacidade de produção e levar seus processos de semicondutores mais avançados para suas operações no Arizona.

PUBLICIDADE CC Wei, presidente-executivo da TSMC, deve revelar os planos de investimento e produção durante uma aparição com o presidente Donald Trump, na Casa Branca, disseram duas pessoas familiarizadas com o plano que pediram anonimato porque os detalhes não haviam sido anunciados. O investimento vem após anos de trabalho para acelerar a fabricação doméstica de semicondutores. O esforço para reconstruir essa indústria começou durante o governo Trump anterior e continuou com a aprovação do Chips Act pelo governo Biden, um projeto de lei bipartidário que visa tornar os Estados Unidos menos dependentes da Ásia para os minúsculos eletrônicos que alimentam tudo, de carros a iPads. O investimento foi relatado anteriormente pelo The Wall Street Journal.

A TSMC e autoridades taiwanesas têm se esforçado para responder às ameaças de Trump Foto: Pool via AP

Na última década, a TSMC monopolizou o mercado de fabricação de chips. Ela concentrou sua produção em Taiwan, levantando preocupações em Washington de que os Estados Unidos poderiam perder acesso a chips avançados porque Pequim quer recuperar a ilha como parte da China.

Sob o Chips Act, a TSMC se comprometeu a investir US$ 65 bilhões para construir três fábricas no Arizona. O processo de produção que ela se comprometeu a trazer para os Estados Unidos é uma tecnologia legada que produz chips menos sofisticados do que os que ela produz em Taiwan. Ela recebeu US$ 6,6 bilhões em financiamento federal para apoiar o projeto.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump pressionou a TSMC a trazer seus processos de produção mais avançados para os Estados Unidos. Ele ameaçou tarifas de 100% sobre chips taiwaneses e criticou o Chips Act por não conseguir que empresas como a TSMC produzissem mais chips domesticamente.

A TSMC e autoridades taiwanesas têm se esforçado para responder às ameaças de Trump. Em janeiro, o Wei se encontrou com Howard Lutnick, o secretário de Comércio, sobre investimentos que a TSMC poderia fazer. Eles exploraram a possibilidade da TSMC investir na fabricante de chips dos EUA, Intel, em um acordo que a veria assumir as operações de fabricação do ícone do Vale do Silício. Autoridades taiwanesas também viajaram para Washington e fecharam acordos para investir nos Estados Unidos.

Mas Trump manteve a pressão sobre a empresa e o governo de Taiwan. Durante uma entrevista à imprensa na Casa Branca em fevereiro, Trump disse: “Taiwan tirou nosso negócio de chips. Tínhamos a Intel. Tínhamos essas grandes empresas que se saíram muito bem. Foi tirado de nós, e queremos esse negócio de volta. Queremos de volta aos Estados Unidos, e se eles não o trouxerem de volta, não ficaremos muito felizes.”

Com o anúncio, a TSMC se tornará a mais recente de uma série de empresas a visitar a Casa Branca e fazer compromissos de investimento. Em janeiro, a OpenAI, a Oracle e a SoftBank prometeram gastar US$ 500 bilhões em data centers nos próximos quatro anos. No mês passado, Tim Cook, presidente-executivo da Apple, se encontrou com Trump antes que a empresa se comprometesse a gastar US$ 500 bilhões em quatro anos, com parte desse apoio indo para uma nova fábrica em Houston para fazer servidores de inteligência artificial.

“Em 2020, graças à visão e ao apoio do presidente Trump, embarcamos em nossa jornada de estabelecer a fabricação avançada de chips nos Estados Unidos”, disse um porta-voz da TSMC. “Estamos satisfeitos por ter a oportunidade de nos encontrar com o presidente e ansiosos para discutir nossa visão compartilhada de inovação e crescimento na indústria de semicondutores.”/NYT

