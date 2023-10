A primeira turbina a ser concluída no Dogger Bank, maior parque eólico offshore (em alto-mar) em construção do mundo, começou a abastecer residências e empresas britânicas. O parque eólico anunciou na terça-feira, 10, que a energia da primeira turbina eólica offshore do projeto está agora sendo transmitida para a rede nacional do Reino Unido.

Segundo o anúncio, cada rotação das pás de 107 metros de comprimento da primeira turbina operacional do parque eólico pode produzir energia limpa suficiente para abastecer uma casa média britânica durante dois dias.

Leia também

O parque eólico Dogger Bank está sendo construído em águas do Reino Unido, a 130 km da costa de Yorkshire, em três fases de 1,2 GW, conhecidas como Dogger Bank A, B e C. Quando a construção estiver concluída, o parque eólico compreenderá 277 turbinas offshore de 260 metros de altura - quase o dobro da London Eye o equivalente ao Rockefeller Center - e terá uma capacidade instalada de 3,6 GW, sendo capaz de produzir energia limpa suficiente para abastecer o equivalente a seis milhões de residências. A previsão de conclusão do parque é 2026.

Segundo o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, a energia eólica offshore é fundamental para a geração de energia renovável e eficiente no país e para alcançar o Net Zero (zero emissões líquidas) até 2050. Ele afirmou que “ao duplicar a aposta nas novas indústrias verdes do futuro, chegaremos lá de uma forma que é ao mesmo tempo pragmática e ambiciosa”.

“É por isso que é fantástico ver o maior parque eólico do mundo, Dogger Bank, gerando energia pela primeira vez hoje a partir de águas do Reino Unido, o que não só reforçará a nossa segurança energética, mas também criará empregos, reduzirá as contas de eletricidade e nos manterá no caminho certo para o Net Zero”, disse.

Parque eólico Dogger Bank está sendo construído a 130 km da costa de Yorkshire e, quando concluído, terá uma capacidade instalada de 3,6 GW. Foto: Dogger Bank Wind Farm

Segundo o jornal The Guardian, o endosso do primeiro-ministro ocorre semanas depois de ele ter recebido fortes críticas dos ativistas verdes por recuar nas políticas de Net Zero. O veículo ainda afirma que o governo foi criticado no mês passado, quando um leilão de energia não teve parques eólicos offshore assegurando contratos, apesar de haver potencial para projetos de 5 GW (o que seria suficiente para abastecer 8 milhões de casas).

Continua após a publicidade

O Dogger Bank está sendo desenvolvido e construído pela SSE Renewables, empresa de energia do Reino Unido, em uma joint venture com a Equinor e a Vårgrønn (uma joint venture da Eni Plenitude e da HitecVision). O The Guardian afirma que o custo da construção será de £ 9 bilhões.