Mais 600 km de rodovias do País vão ganhar internet em toda extensão; veja quais trechos

A TIM e o Grupo Way Brasil fecharam parceria para levar o 4G para 600 quilômetros de rodovias do Mato Grosso do Sul. A cobertura abrangerá toda a extensão da MS-112, e parte das BR-158, BR-436 e MS-306. Essas estradas fazem a ligação entre o norte e o sul do Estado e têm um tráfego diário de aproximadamente 30 mil veículos, sendo uma importante rota de escoamento da safra local. A cobertura de internet móvel atenderá também 276 mil moradores em oito municípios do interior, como Paranaíba, Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Chapadão do Sul, entre outras do interior.

O projeto exigirá a implementação de 50 torres de internet móvel e será dividido em três fases. A cobertura de 100% do trecho estará disponível no próximo ano. Atualmente, a internet está disponível em cerca de 20% dessas estradas.

“Os nossos projetos de internet para as rodovias têm como premissa oferecer a cobertura de 100% da área contratada. Isso é para que os usuários possam ficar conectado o tempo todo, sem interrupções”, afirma o diretor de Soluções Corporativas da TIM, Paulo Humberto Gouvêa, em entrevista.

Este é o segundo contrato obtido pela operadora no setor. Um mês atrás, a TIM e a Ecorodovias acertaram a cobertura de 850 quilômetros de estradas entre Goiás e Tocantins. Com isso, a tele passa a atender 1.450 quilômetros de rodovias sob concessão, o que tem potencial para se transformar em um nova fonte relevante de receitas.

Outros projetos já estão em negociação, diz Gouvêa. “Estamos amadurecendo vários projetos. Outras parcerias vão surgir por aqui”, projeta. Esse tipo de negócio tem grande potencial de crescimento, uma vez que os editais de concessão de rodovias já estipulam a obrigação de cobertura com internet para garantir a comunicação entre os usuários das rodovias e o serviço de atendimento.

A Way Brasil, por exemplo, venceu a licitação para operar a MS-112 e trechos das BR-158 e BR-436 em novembro do ano passado. A cerimônia de posse aconteceu hoje, em Campo Grande. A companhia já detinha a operação da MS-306. Daí a iniciativa para cobertura de todos as pistas. A Way Brasil é uma subsidiária do Grupo ASTM e administra dez concessões de rodovias que somam mais de 4 mil quilômetros de extensão no País.

“Proporcionar conectividade é uma das prioridades da concessionária, seja para ampliar nosso trabalho e a comunicação com colaboradores, mas principalmente, para oferecer as melhores condições de dirigibilidade aos usuários que trafegam todos os dias pela região”, afirma, em nota, o presidente do Grupo Way Brasil, Paulo Nunes Lopes.

Com o 4G, os motoristas poderão usar aplicativos para consultar informações sobre o trânsito na rodovia em tempo real, relatar ocorrências e solicitar atendimento médico ou mecânico, enquanto a concessionária poderá adotar meios de pagamento digital nas praças de pedágio, conectar viaturas, câmeras e demais equipamentos.

Para a TIM, a cobertura das rodovias ajudará a destravar negócios adjacentes, como são os casos de logística e agropecuária - focos da atuação da tele no segmento corporativo. “Hoje, o grande desafio de cobertura não está mais nas cidades. Elas já estão bem cobertas. O desafio está nas regiões do interior por onde passam as rodovias, onde estão o agronegócio e as operações de logística”, relata Gouvêa.