Entre os nascidos no Brasil, o mais rico é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que tem patrimônio de US$ 31,1 bilhões (R$ 180,4 bilhões). Ele aparece em segundo entre os latino-americanos, atrás apenas de Carlos Slim Helu.

Além de Saverin, constam na lista os seguintes nomes do Brasil: Vicky Safra e família, com fortuna de US$ 19,4 bilhões (R$ 112,4 bilhões); Jorge Paulo Lemann e família, com US$ 15,8 bilhões (R$ 91,6 bilhões); Marcel Herrmann Telles, que tem U$ 10,5 bilhões (R$ 60,9 bilhões); e Carlos Alberto Sicupira e família, donos de US$ 8,5 bilhões (R$ 49,3 bilhões). Somado, o patrimônio dos brasileiros atinge US$ 85,3 bilhões (R$ 494,82 bilhões).