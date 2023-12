Sem AB InBev, mas ainda bilionário: veja as empresas nas quais Marcel Telles tem participação

O bilionário brasileiro Marcel Herrmann Telles doou a sua participação na AB InBev, a maior cervejaria da planeta, para o filho Max Herrmann Telles. Mas, mesmo sem essa empresa no seu portfólio pessoal, Telles continuará sendo um dos homens mais ricos do Brasil, por conta das participações em empresas variadas que ainda detém.

De acordo com a revista Forbes, a fortuna de Telles é avaliada em US$ 11,2 bilhões, o que faz dele a quarta pessoa mais rica do Brasil. A fatia na AB InBev corresponde a cerca de US$ 6 bilhões, ou 54% desse total. Mesmo sem esse patrimônio, porém, o empresário ainda seria a quinta ou sexta pessoa mas rica do Brasil.

Telles detém participações relevantes em empresas globais importantes, principalmente por meio do fundo 3G Capital, junto com os sócios Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira, além de Alex Behring e Roberto Thompson Motta. O fundo começou a operar em 2004, a partir de um escritório de investimentos.

Marcel Telles era a quarta pessoa mais rica do Brasil na última lista da Forbes Foto: Paulo Giandalia/AE

Veja algumas das empresas nas quais Marcel Telles tem participação:

Kraft Heinz

A gigante dos alimentos Kraft Heinz foi adquirida por US$ 28 bilhões em 2013. Quinta maior fabricante de alimentos e bebidas do mundo, com sede em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, tem entre seus acionistas, além da 3G, a Berkshire Hathaway, empresa de investimentos do megainvestidor Warren Buffett. Com presença em todo o mundo, a Kraft Heinz conta com mais de 200 marcas, como a Heinz, Kraft, Philadelphia e Hemmer, por exemplo. O valor de mercado atual da empresa é de US$ 44,6 bilhões.

Kraft Heinz foi comprada pelo 3G em 2013 Foto: Mike Blake/Reuters

Restaurant Brands International

A Restaurant Brands International, dona do Burger King, foi adquirida pelo 3G em 2010 por US$ 3,36 bilhões. Em 2015, o grupo comprou, via Restaurant Brands, a rede de cafés canadense Tim Hortons por US$ 11,4 bilhões. Em 2017, a gestora adicionou outra rede de lanchonetes, a Popeyes. O valor de mercado do grupo é de US$ 34,6 bilhões.

Burger King faz parte do portfólio da Restaurant Brands International Foto: Benoit Tessier/Reuters

Hunter Douglas

Em 2021, foi a vez da 3G comprar a multinacional holandesa de persianas e cortinas Hunter Douglas por US$ 7,1 bilhões, dona da marca Luxaflex. Atualmente, o valor de mercado da empresa é de US$ 6,6 bilhões.

Americanas

No comércio varejista, Marcel Telles junto com Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira, trio que nas origens era sócio do Banco Garantia, são os três maiores acionistas da Americanas. Juntos, detêm 31% da companhia que está em recuperação judicial, após a denúncia de fraudes contábeis de R$ 25,2 bilhões. Seu valor de mercado hoje é de pouco mais de R$ 800 milhões.