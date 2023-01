Márcio França terá reunião sobre Galeão e fala em ‘retomar’ aeroporto em caso extremo

BRASÍLIA – O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, confirmou que viajará ao Rio de Janeiro no final de semana para se reunir com o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), e autoridades para debater sobre o fluxo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, durante o carnaval de 2023. O aeroporto está em processo de devolução pela RIOGaleão.

Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro Foto: Wilton Junior/Estadão

França disse que tentará um “formato ortodoxo” em torno desse processo; mas, caso não dê certo, tomará providências para “retomar a situação”. França não especificou se se referia a eventualmente a Infraero assumir o controle do aeroporto. Mas, segundo apurou a reportagem, essa hipótese é cogitada num cenário mais extremo.

O ministro disse que Paes pediu a reunião para que se conversasse sobre “alternativas”. “Tudo isso está vinculado a essa história da emergência do carnaval, que é uma época que a gente sabe que é muito importante para o Rio de Janeiro e foi agravado pela questão do incêndio ontem”, declarou França, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.

“Vamos tratar de um formato que digamos o ortodoxo, que você segue o roteiro, mas caso não haja um formato digamos ortodoxo, nós vamos tomar uma providência”, disse. Questionado sobre quais as providências, ele disse que são várias. “Mas dentre elas evidentemente o governo pode a qualquer instante retomar a situação pra poder não deixar a situação um caos”, declarou.

O ministro afirmou que conversará com a atual concessionária do aeroporto, a RIOgaleão, “mas as autoridades políticas estarão lá [na reunião] para poderem opinar sobre as soluções”. Segundo ele, há uma preocupação que as pessoas viagem para a capital fluminense e “se sintam atendidas pelas condições de um equipamento público que está concessionado”.

O ministro disse ainda que o governo está fazendo uma revisão de todas as concessões que já foram realizadas. “Com relação aos aeroportos, estamos fazendo uma revisão de todas as concessões que foram feitas para ver se está tudo correto. Porque tem alguns prazos que ainda vão vencer pra frente, de homologação e contratação definitiva”, disse, sem dar mais detalhes.