Sala e quartos amplos, cozinha arejada e um bom banheiro, no passado, eram fatores determinantes para a escolha de um apartamento para morar. Se tivesse uma boa área de lazer, melhor ainda. No meu tempo, ter uma sala em L era o máximo, com uma bela mesa de jantar e um sofá para assistir à TV. A sala era a área principal da casa, onde a família se reunia para comer, conversar e ver novela.

Nos últimos anos, o xodó dos apartamentos virou a varanda, também conhecida como sacada. Para os amantes do churrasco, uma varanda gourmet, com churrasqueira, é o ápice. Já os fumantes sentem um prazer incrível em dar uma pitada na varandinha. Simplesmente para tomar um ar, respirar, pensar na vida, tomar um café ou regar uma plantinha, a varanda é o refúgio perfeito, invariavelmente a área mais gostosa e disputada da casa.

Os mais refinados curtem saborear uma boa garrafa de vinho, um charuto com luz difusa e um sonzinho ambiente na varanda. Aliás, namorar na varanda é uma delícia! Tem até espaço para os brinquedos das crianças, desde que não fiquem entulhados ou espalhados, roubando o charme da varanda!

Curioso acompanhar essa transformação nos lares, que denota uma mudança de prioridade, uma vontade mais premente de ter um cantinho charmoso para descompressão, relaxamento, prazer e fortalecimento.

Dias atrás, visitei um apartamento decorado num estande de vendas e tomei o maior susto! A varanda, maravilhosa, era o dobro da sala. E, nela, tinha mesa de jantar, poltronas, adega, plantas, tudo muito bem integrado com a sala, que virara mero elo entre a varandona e os demais cômodos da casa! Por conta de tal configuração, o apartamento custava uma fortuna e eu pude ver o encantamento das pessoas ao se imaginarem usando aquela varanda.

Para o sonho do apartamento com varanda não virar pesadelo e frustração, antes de comprar ou alugar um imóvel, há que se atentar para alguns pontos essenciais, tais como:

O condomínio permite ou permitirá o envidraçamento da sacada?

Há restrições do bombeiro ou da prefeitura que impedem o envidraçamento?

Existe ou existirá condições técnicas para instalação de ar-condicionado?

O condomínio permite ou permitirá decoração nas paredes?

Tem ou terá churrasqueira com exaustão? E outros tipos de churrasqueira são ou serão permitidos?

O piso da varanda pode ou poderá ser nivelado com o da sala?

O porta-balcão, que divide a sala da varanda, pode ou poderá ser retirada, para integrar os ambientes?

A iluminação deve ou deverá ser padrão?

Na convenção ou no regulamento, existe alguma restrição quanto ao fumo?

Ofurô ou banheira de hidro (nas varandas gigantes) é ou será permitido? Precisa de laudo estrutural?

Por fim, nunca é demais lembrar que comprar um imóvel é algo que precisa ser muito bem planejado e jamais o negócio deve ser fechado por impulso. Além da tão sonhada varanda, os quartos são bons? E a cozinha e os banheiros são arejados e funcionais? A vaga de garagem é muito apertada? O condomínio tem boas áreas comuns de lazer, com um boleto razoável e com valor justo? Pesando tudo isso antes de decidir, aí sim o brinde na varanda será perfeito.

