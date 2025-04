Margem Equatorial: Petrobras obtém licença do governo do Amapá para unidade de fauna no Oiapoque

A unidade no Amapá é uma exigência do Ibama para liberar a busca de petróleo no litoral do Estado, no bloco FZA-M-59, na chamada Margem Equatorial, na Bacia da Foz do Amazonas. A Petrobras já havia construído uma unidade desse tipo em Belém, que foi considerada distante do local pretendido para a operação no mar. Segundo a empresa, as duas unidades vão funcionar “em sinergia”.

A instalação funciona como uma espécie de hospital para fauna e conta com ambulatório, salas de estabilização, atendimento, centro cirúrgico e outros espaços dedicados a atender aves, mamíferos marinhos, tartarugas, golfinhos e peixes-boi.