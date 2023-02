Marina Silva afirma que o País tem de fazer ‘dever de casa’

DAVOS - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou na terça que o Brasil vai revisitar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE). Ela defendeu ações conjuntas que possam ser de interesse do Brasil e de países da América Latina e que debate o tema com líderes do bloco europeu em reuniões bilaterais no Fórum Econômico de Davos, na Suíça.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente de Lula Foto: Arnd Wiegmann/Reuters

“Para os investimentos voltarem para o Brasil, é fundamental que o País faça o dever de casa na agenda socioambiental”, disse Marina. “Para essa agenda prosperar, é fundamental que a gente tire o que está errado, mas coloque no lugar o certo. E aí precisamos dos investimentos.”

A ministra do Meio Ambiente declarou que há uma promessa “muito vigorosa” de investimentos para o Brasil por parte de empresas, de governos e da filantropia. Marina disse que teve uma reunião com uma instituição filantrópica que está comprometida em fazer uma visita ao Brasil e ampliar o envio de recursos, mas não revelou o nome.

Segundo a ministra, outro agente que pode apoiar o Brasil com apoio técnico e também com linhas financeiras é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na terça, ela teve uma reunião bilateral com o presidente do organismo, Ilan Goldfajn.

Marina teve também um encontro “muito promissor” com os operadores da Fundação Leonardo DiCaprio – segundo a ministra, a fundação do ator norte-americano está fazendo um esforço de captar US$ 100 milhões (cerca de R$ 510 milhões) para o Fundo Amazônia.