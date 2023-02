Marisa faz nova mudança em sua direção em meio à processo de reestruturação

O executivo Alberto Kohn de Penhas assumiu a posição de chefe de operações da Marisa Lojas. Kohn havia sido escolhido como presidente interino da companhia após a renúncia de Adalberto Pereira Santos, CEO da empresa até o início de fevereiro. Após a eleição de João Pinheiro Nogueira Batista para o cargo, porém, a empresa afirmou que estudava “a forma de colaboração” de Kohn com a companhia.

Alberto Kohn já foi diretor geral de varejo da Coteminas Foto: Clayton de Souza/AE

Agora o executivo ficará responsável pelas relações comerciais e operacionais da varejista. Kohn tem mais de 30 anos de experiência em varejo de moda. Ele foi executivo nas áreas comercial, de operações, serviços financeiros, marketing, logística e de canais digitais em grandes empresas do varejo de moda e têxtil, como C&A, Pernambucanas e Coteminas. Nos últimos três anos e meio, atuou como vice-presidente comercial, de marketing e de operações na Marisa.

As mudanças na diretoria acontecem em meio a mais uma reestruturação da companhia. No mesmo comunicado em que informava a renúncia de Santos e de Marcelo Adriano Casarin, membro do conselho de administração, a Marisa informou que contratou a BR Partners para assessorá-la no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos.

Como noticiou o Estadão/Broadcast, as constantes reestruturações da empresa têm afastado executivos da Marisa e de seu conselho de administração.