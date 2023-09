Em 29 anos, galeria de vencedores do Master Imobiliário chega a 512 premiados

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Criado em 1994, o Master Imobiliário apresenta um total de 512 trabalhos contemplados, em sua galeria dos vencedores, incluindo os 23 cases deste ano, eleitos pela comissão julgadora, e a premiação Hors Concours, definida pelas entidades Fiabci-Brasil e Secovi-SP.

Existem projetos do Master que estão em sintonia com o entorno, como, por exemplo, o Complexo B32 na Avenida Faria Lima. Premiado em 2020, integra teatro, torre corporativa e uma praça com escultura de baleia, palco para a instalação Eggcident criada pelo artista holandês Henk Hofstra em protesto contra o aquecimento global.

Leia também

O ovo frito gigante fez parte da 13.ª Virada Sustentável, que terminou domingo passado. “É sensacional”, diz José Romeu Ferraz Neto, presidente da Fiabci-Brasil, defendendo a importância de obras se tornarem espaço público para convivência e manifestações.

O B32 foi palco para protesto contra o aquecimento global. Foto: Werther Santana/Estadão

“Brilhante faz refletir sobre a crise climática”, afirma Rodrigo Luna, presidente do Secovi-SP, enfatizando a relevância do modelo de cidade compacta, que facilita a mobilidade urbana, adensando moradia, comércio e serviços. Luna também comenta a mudança de comportamento ao falar da resistência que, antes, havia contra os imóveis de múltiplos usos, mas virou uma tendência. “Hoje é um desejo ter residencial e comercial no mesmo empreendimento.”