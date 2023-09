Archote conduz transformação do mercado imobiliário

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A história do mercado imobiliário brasileiro se entrelaça com a da Archote. Nas muitas linhas publicadas pela agência em páginas de jornal e campanhas publicitárias, é possível acompanhar o desenvolvimento e a evolução do setor de imóveis no País.

A premiação Hors Concours do Master Imobiliário 2023 condecora o papel da empresa na consolidação e evolução de um ambiente cada vez mais tecnológico e digital.

Fundada em 1945, por Mario Cesarino, a Archote prega uma ideia contínua de atitudes disruptivas. Assim a empresa se consolidou como referência na publicação de anúncios nos classificados de jornais, além de inovar com publicidades em encartes de periódicos e revistas. No entanto, é atuando no segmento de imóveis que sua jornada ganha novos contornos.

R$ 30 bilhões

“Em 78 anos de existência, participamos de 3 mil lançamentos”, calcula Pedro Cesarino, filho de Mario e CEO da Archote há mais de cinco décadas. Ele conta que só nos últimos 10 anos, os produtos anunciados pela companhia alcançaram mais de R$ 30 bilhões em valor geral de vendas (VGV) para os clientes. “Desenvolvemos todo o material de criação, conceito, divulgação, conexão com corretores”, conta.

No portfólio da agência constam alguns anúncios que fizeram história, como a campanha “Tijolo Moeda Forte” e “Nada Mudou”, que buscavam posicionar o setor imobiliário diante de um cenário de recessão econômica. “Uma das nossas ousadias é nunca enganar o consumidor”, garante o CEO.

A Archote é responsável por feirões imobiliários que reuniram dezenas de construtoras e imobiliárias dispostas a venderem imóveis com descontos. As iniciativas “Apartamentos a Preço de Banana”, “Galinha Morta” e “Salão do Imóvel” são símbolos de efervescência da atividade. “Os concorrentes não se uniam até nós propormos”, conta.

“Foi uma experiência tão engrandecedora que nos anos seguintes fomos convidados para participar do ‘Vem Que Tem’, programa que deu início aos grandes feirões da Caixa Econômica Federal.”

Outro movimento dessa jornada foi o projeto Tamboré, que envolveu a criação de um banco de mídia de 500 mil m² em áreas permutadas com veículos de comunicação do Brasil inteiro.

Variedade

De loteamentos no interior, regiões litorâneas e capitais a complexos empresariais e edifícios comerciais, passando por hotéis, shoppings e empreendimentos do segmento econômico e de médio e alto padrão, importantes incorporadoras do mercado nacional fazem parte da trajetória da Archote. Foram dezenas de campanhas desenvolvidas com a UpCon, Gafisa, MPD, Helbor, Ekko Group e Tegra, entre muitas outras.

Pedro Cesarino, CEO da Archote: agência participou de 3 mil lançamentos em 78 anos, diz. Foto: Edu Marchesan/Divulgação

“O mercado reconhece nosso trabalho e nos contrata como agência, porque sabe do que somos capazes. Não é só mídia. Participamos da transformação de empreendimentos e entendemos que não basta se prender ao roteiro. É necessário ter jogo de cintura para aproveitar as oportunidades”, analisa Cesarino. Uma marca da mescla entre atitude disruptiva e a ideia de aproveitar as oportunidades é o site ImovelWeb.

Lançado em 1999, o primeiro portal imobiliário do País nasceu acompanhado de outra iniciativa da Archote: a Id360º, primeira agência de marketing digital especializada no setor. Abrindo portas no mercado imobiliário, a empresa foi além de planejar e realizar cases de sucesso, palestras, eventos e exposições.

O caminho também se pavimentou por meio de conexões com entidades do setor imobiliário como a Fiabci-Brasil e o Secovi-SP.

“Quebrar paradigmas é parte da nossa rotina”, justifica Cesarino. “Vivenciamos e respiramos o mercado imobiliário, sempre em busca de soluções para obter o melhor resultado”, afirma.

A tal atitude disruptiva defendida pela Archote permanece viva. O mesmo pioneirismo pregado durante a criação do ImovelWeb e implementação de computadores agora norteia as rotas para adotar novas tecnologias.

“Aprendemos todos os dias e estamos sempre em evolução, nos antecipando às tendências do mercado”, afirma o CEO da Archote. “Mesmo com quase 80 anos de idade, continuamos inquietos”, acrescenta Cesarino.