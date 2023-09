Compromisso com sustentabilidade rende prêmio ESG a incorporadora

O setor de construção é responsável por cerca de um terço de todo resíduo que é gerado no planeta. Ao mesmo tempo, 7% das emissões de CO2 vêm do uso do cimento. Ciente desses números, a Tegra Incorporadora desenvolve uma estratégia de sustentabilidade baseada em quatro objetivos principais: zerar o balanço líquido de emissões de gases de efeito estufa, impulsionar a economia circular com reciclagem e uso de materiais de fontes renováveis, promover negócios transparentes exigindo compliance de todos os seus parceiros e colaboradores, e gerar impactos positivos na sociedade.

Entre as medidas adotadas pela construtora está a utilização do vergalhão “verde” XCarb, de baixa emissão, que foi desenvolvido pela ArcelorMittal. De acordo com a empresa, 850 toneladas do material serão usadas na fundação e estrutura do Edifício Ária Higienópolis, que terá 27 pavimentos.

As ações renderam à companhia o Master Imobiliário em ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança). Segundo a Tegra, seu objetivo é justamente fortalecer a agenda ESG.

“O maior desafio é fazer com que as pessoas entendam onde o trabalho delas está atrelado a esta estratégia”, diz Angel Ibañez, diretor de Suprimentos e ESG da companhia.

O Edifício Ária Higienópolis terá vergalhão ‘verde’ na fundação. Foto: Tegra Incorporadora

Este ano, foram realizados workshops com os colaboradores para alinhar os objetivos. A empresa também criou o espaço Mulheres da Tegra, com o compromisso de desenvolver um ambiente de trabalho sem discriminação, além de promover a igualdade de gênero.

“Historicamente, o setor de construção é predominantemente masculino. Então decidimos criar condições para que pudéssemos aumentar a presença feminina na empresa”, diz o executivo.

De acordo com o executivo, 58% dos funcionários da área administrativa da Tegra são mulheres e nas posições de lideranças há 48% de presença feminina.