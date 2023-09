Compromissos ambientais em multiúso e residencial são contemplados

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Dois premiados no Master Imobiliário 2023 despontam em Goiânia, a capital de Goiás e do agronegócio, que vive um boom do mercado imobiliário de luxo, com a majoração nos preços. Os incorporadores do Horizonte Flamboyant, contemplado como Residencial, e de Cidade Opus, como Produto Imobiliário, confirmam esse cenário.

Com ousadia na forma e compromisso de sustentabilidade, o Horizonte Flamboyant, das incorporadoras Emoções e GPL, tem 46 pavimentos em torre única de 130 metros. É o terceiro edifício mais alto de Goiânia (abaixo do Kingdom Park Residence, com 181 m, e Orion Complex, de 192 m, ambos com 50 andares). A construção tem formato trapezoidal invertido, em que o topo cresce, criando variações nos tamanhos dos apartamentos.

Localizado no Jardim Goiás, está entre o Parque Flamboyant e a Praça das Artes, dois cartões postais da cidade. O Horizonte Flamboyant tem área comum no mezanino e no 33º pavimento, de onde se tem visão de 360 graus, a mais de 100 metros acima do nível da rua, como descreve Jaime Sirena, diretor da Emoções.

O edifício foi erguido em um terreno de 3,7 mil m². Tem 152 apartamentos, de 177 m² e 504 m², com área construída de 50,8 mil m². São quatro penthouses (de 500 m²), duas no 43.º e duas no 45.º pavimentos.

“Já foram comercializadas 95% das unidades”, afirma o diretor. “O valor do m² varia de R$ 6,8 mil a R$ 12 mil”, diz Sirena, calculando que de 2018 até hoje os apartamentos tipo tiveram aumento médio de 55%. “O preço das coberturas é de R$ 6 milhões.”

“A correção das análises dos empreendedores norteou o desenvolvimento de um produto repleto de diferenciais, que resultaram na premiação da ousadia, com expressivo resultado de comercialização”, segundo a justificativa do júri do Master.

O empreendimento recebeu o selo de Práticas Sustentáveis, do Bureau Veritas, organização internacional que opera em serviços de teste, inspeção e certificação.

Entre os atributos destacam-se placas solares, vidro com bloqueio de calor nas salas e nas varandas, além de elevadores com sistema de regeneração de energia.

Foto: Incorporadora Emoções

“Logo quando foi lançado, teve uma comercialização excelente em função da prosperidade do mercado imobiliário de Goiânia”, conta Sirena, acrescentando que a Emoções tem como estratégia a execução de obras diferenciadas.

“Há uma concentração em edificações nos grandes centros”, diz. “A demanda, no entanto, pode ir além daquilo que o mercado está ofertando”, acrescenta.

Lançado neste ano, o projeto de alto padrão Cidade Opus está no epicentro de Goiânia. O cruzamento de três avenidas: a 85, tradicional ponto de negócios; a Mutirão, porta de entrada do agronegócio; e a Ricardo Paranhos, com parque arborizado, restaurantes e comércio de alto padrão.

De acordo com o diretor de Incorporação da Opus, Dener Justino, o empreendimento tem atraído compradores de outros Estados, interessados em investir ou morar na cidade, ou ter ali uma base para seus negócios.

Com três torres, o Cidade Opus tem previsão de entrega para abril de 2027. O Corporate Center foi lançado em março e o residencial Gyro, em abril, de compactos com suítes (de 41 m² a 47 m²) e pocket gardens (69 m² a 84 m²), com varanda e espaço reservado para jardins privativos. Em outubro, será lançada a terceira torre, com apartamentos de duas ou três suítes (70 m² a 190 m²).

Com o Cidade Opus, “Goiânia recebe o único mixed-use projetado para as certificações internacionais Edge e Fitwel”, diz o júri do Master, que elogia “as melhores práticas sustentáveis”, confirmadas pelos selos ambientais que atestam eficiência no uso dos recursos e desenvolvimento saudável para o bem-estar dos ocupantes

Triplo A

O Corporate Center faz parte de uma linha, da incorporadora Opus, com edifícios comerciais triple A, de altíssimo padrão. Justino afirma que será a torre corporativa mais alta da cidade, com 36 pavimentos. “É um projeto ousado, de desenho marcante”, descreve.

Foto: Opus

Com heliponto e apelos de conforto e requinte, a torre corporativa tem como alvo empresas do agronegócio e de serviços, incluindo clínicas médicas. “Já foram vendidas 80% das unidades”, informa.

Nove elevadores de alta velocidade e fachada em vidro térmico, que reduz em 70% a entrada de calor, são comodidades. No térreo, o complexo Cidade Opus foi concebido com um boulevard integrado com o entorno e o movimento da rua, equipado com um centro comercial com 11 lojas de serviços de conveniência, opções de lazer, gastronomia e entretenimento.

As áreas comuns, compartilhadas pelas torres corporativa e de compactos de luxo, têm design de interiores a cargo de Leo Romano e mobiliário por Jader Almeida.

O residencial Gyro Cidade Opus terá 27 andares, com um total de 276 unidades, de 1 suíte e lavabo, com lazer no mezanino e no topo. Todas serão equipadas com assistente virtual por comando de voz, fechadura eletrônica smart e o cliente pode optar por receber o apartamento totalmente decorado e mobiliado.

O edifício terá elevadores inteligentes de alta velocidade, piscina com 20 m de raia, sauna e spa de luxo, academia de 100 m² e salão multiúso no rooftop.

“Já foram vendidos 70% dos apartamentos”, afirma Justino. “O valor inicial do metro quadrado subiu de R$ 14 mil para R$15,5 mil nas unidades corporativas e de R$12 mil para R$13 mil nas residenciais.”

A Opus nasceu há 17 anos em Goiânia, onde concentra suas operações, sempre atuando no alto padrão. “Somos líderes de mercado na cidade”, afirma o diretor, enumerando seus 50 projetos.

“Crescemos em média 20% ao ano”, diz. “Previsão para 2023 é de R$1 bilhão, mais da metade veio das vendas do Cidade Opus.”

Recorde de inscritos

Para esta edição do Master Imobiliário, a organização registrou recorde no número de trabalhos e projetos. “Foram quase 100 inscritos do Brasil todo”, comemora José Romeu Ferraz Neto, presidente da Fiabci Brasil (Federação Internacional das Profissões Imobiliárias). “Mais da metade veio de fora de São Paulo.”

Ferraz Neto enfatiza a relevância de garantir maior acesso à participação de empresas regionais. “Isso é importante para trazer a experiência de outros Estados e, ao mesmo tempo, levar a experiência de São Paulo para essas regiões”, diz. Segundo ele, o aprendizado é recíproco com a troca de experiência entre empreendedores e participantes do evento, que é referência do alto nível de arquitetura, engenharia, construção e desenvolvimento urbano.

“O grande objetivo é que os cases vencedores virem tendência de mercado”, diz Ferraz Neto. “Esse é o grande legado do prêmio.” Um exemplo de tendência, que cresce em diferentes pontos do País, é a construção de complexos multiúsos, como um dos dois premiados de Goiânia (GO) neste ano.

Fora do eixo São Paulo-Rio, outras duas capitais ganharam dois prêmios cada uma: Salvador (BA) e Porto Alegre RS). Também foram agraciadas, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e Florianópolis (SC) com um troféu.