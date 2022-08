Evento do Master Imobiliário volta a ser presencial depois de 2 anos

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Nesta edição, o Master Imobiliário tem 22 trabalhos eleitos pela comissão julgadora e um prêmio hors concours, escolhido pelas entidades promotoras, a Federação Internacional Imobiliária (Fiabci-Brasil) e o Sindicato da Habitação (Secovi-SP). O evento, com cobertura especial do canal de TV BandNews e do Estadão, volta a ser presencial, com 600 convidados.

Intercalado com a entrega dos prêmios aos melhores empreendimentos e iniciativas de empresas e profissionais, retoma também a realização do espetáculo de música e dança, com coreografia de Fernanda Chamma e direção artística de Richard Luiz. Show marcado para a noite de ontem no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.

Prédios em São Paulo; Master Imobiliário volta a ser presencial premiando empreendimentos e iniciativas do mercado imobiliário. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Os anfitriões comemoram. “É uma festa, uma grande confraternização do setor”, diz José Romeu Ferraz Neto, presidente da Fiabci-Brasil. “É o Oscar do mercado imobiliário”, afirma Rodrigo Luna, presidente do Secovi-SP.

Segundo ele, o Master consagra os grandes projetos, que são reconhecidos pela sociedade como cases de sucesso. A cerimônia e entrevistas com os vencedores, em programa da BandNews, irão ao ar dia 3 de setembro, às 19 horas. “É muito importante exibir as premiações na TV”, declara Ferraz Neto, apostando na propagação de novas ações e projetos com a “apresentação dos melhores trabalhos para gente de todo o Brasil”.

Com a pandemia, as empresas adaptaram os empreendimentos a novos formatos de vida, hábitos e necessidades, diz Luna. Um ponto positivo foi a valorização dos espaços nas residências e nas áreas comuns. Outro ponto valorizado foi a busca pela segunda residência, segundo Ferraz Neto, para ter mais convívio ao ar livre.

“Com a alta de juros, há um efeito de postergação na decisão de compra do imóvel”, admite o presidente da Fiabci, ressalvando que ainda não dá para avaliar o impacto. “O mercado continua forte, é um vetor de crescimento do Brasil e da geração de empregos.”

Luna separa o mercado em dois segmentos: um é de interesse social e o outro de alta e média rendas. “Todos estão sofrendo com a questão inflacionária, produzida pela pandemia no mundo inteiro”, explica, comentando que, no Brasil, o aumento de preços e dos custos de produção afetam principalmente o programa de habitação Casa Verde e Amarela.

O segmento de médio e alto padrões apresentou crescimento da demanda por imóveis.

“Em 2021, tivemos o melhor ano na história do setor”, diz Luna. “Neste ano, com a inflação e o aumento de juros impactando o financiamento e apertando o bolso das famílias, pode haver queda de vendas e lançamentos.”

O tema do Master foi “Uma Cidade Inclusiva”, em consideração às questões de acessibilidade, desenvolvimento sustentável e de moradias para baixa renda. Nesta edição, foi premiado apenas um projeto de habitação popular, onde é maior o déficit, e quatro empreendimentos de retrofit, uma solução para reaproveitar antigos prédios em novas atividades. “Retrofit não é tendência, é uma necessidade”, avalia Luna. “Essa requalificação para habitações tem de fazer parte da cultura e do desenvolvimento”, acrescenta.