Galpão logístico construído com pré-moldado tem pegada sustentável

Desenvolvido pela Prologis, o Galpão 400 é um símbolo de como os conceitos de eficiência, velocidade e preocupação com o meio ambiente podem andar juntos. Com 200 mil m², foi construído em oito meses sob diretrizes sustentáveis e ganhou o prêmio Logístico do Master Imobiliário.

Faz parte do Prologis Castelo 46, condomínio logístico de 350 mil m², localizado no km 46 da Rodovia Presidente Castelo Branco, em Araçariguama (SP), cuja primeira etapa já estava funcionando e a segunda seria a construção de três galpões. Os planos mudaram após o pedido de um cliente.

Os três galpões se tornaram um só, com 92 mil m² para o mezanino, com três níveis, para também funcionar como área de armazenagem e capacidade de piso de 1 t/m². A expectativa do cliente era de que o empreendimento fosse entregue em pouco tempo.

“Varejistas, e-commerces e outros clientes precisam atender novas necessidades do público, como a entrega no mesmo dia. Isso demanda uma logística diferente da praticada antes”, diz Hermano Souza, vice-presidente e diretor de Operações da Prologis.

Foi, então, adotada uma técnica especial de construção: o Tilt Up, que consiste em utilizar pré-moldados de concreto em paredes e pisos. Em um só dia, foram montados 41 pilares, 104 vigas e 243 peças de laje. O canteiro, que recebia, em média, 33 carretas de peças pré-moldadas, chegou a atingir picos de 2.600 m² de estrutura montadas diariamente.

Só na primeira fase, foram instaladas 10.900 luminárias, 24 km de tubos de incêndio e 20 km de cabeamento em três meses. Para Souza, a entrega e a habilidade do time foram essenciais para a agilidade do processo.

O Galpão 400, com 200 mil m2 de área, foi construído em 8 meses. Foto: Pedro Mascaro

O dirigente diz que o trabalho conjunto da equipe de licenciamento e construção acelerou o mapeamento de riscos da obra, como atrasos de fornecedores e exigências regulatórias, para resolvê-los rapidamente. Assim, a obra, que começou em março de 2022, entregou 83 mil m² de área construída e 37 mil m² de pavimentação externa em agosto do mesmo ano.

Em outubro, houve a segunda entrega, de uma área construída de 70 mil m². A terceira, de 49 mil m², ocorreu em novembro de 2022. Nessa trajetória, a Prologis reforçou o foco na sustentabilidade, com placas de energia solar e um paisagismo com áreas de convívio e árvores nativas

O galpão recebeu a certificação LEED Platinum, a mais alta na categoria, concedida a projetos que adotam medidas ambientalmente sustentáveis. A Prologis compensou o total das emissões de CO2, adquirindo créditos de carbono de alta qualidade. Os jurados do Master Imobiliário destacam que o galpão possui por m² uma pegada de carbono 40% menor em relação a projetos habituais.

Na prática, o Galpão 400 é Net Zero (quando os créditos adquiridos compensam as emissões de carbono da construção). “Contribuímos para a redução de consumo de água e energia e o menor impacto no meio ambiente, além de usarmos materiais sustentáveis, que privilegiam fornecedores locais”, acrescenta Souza.