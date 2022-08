Livro premiado no Master Imobiliário pretende ser guia tributário para empresas

Se há algo que muda velozmente no Brasil são as demandas tributárias que empresas e cidadãos precisam cumprir com o fisco. E no setor imobiliário não é diferente. “Há 20 anos, o setor imobiliário recebia pouca atenção dos fiscos federal e estaduais. Mas o cenário mudou à medida que o setor foi ganhando importância”, afirma o advogado tributarista Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves, que entre 2007 e 2008 escreveu e lançou o livro “Tributação das Operações Imobiliárias”.

Livro "Tributação das Operações Imobiliárias"; obra foi premiada na 28.ª edição do Master Imobiliário. Foto: Divulgação

Prova das mudanças constantes é que ele e o também tributarista Rodrigo Antônio Dias publicaram uma nova edição, revisada, ampliada e atualizada. A obra rendeu à dupla o prêmio Livro desta 28.ª edição do Master Imobiliário.

“Buscamos fazer um livro não para o mundo jurídico, mas para quem trabalha na área imobiliária, com um detalhamento fácil de entender”, comenta Gonçalves, acrescentando que a obra foi concebida para ser um guia para empresas que não contam com grandes estruturas dedicadas à questão.

A obra é resultado de mais de 20 anos de experiência dos autores. “Tributação das Operações Imobiliárias” é editado pela Editora Quartier Latin e tem 780 páginas.