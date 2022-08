Luxo marca recuperação de prédio no Rio; em Campinas, edifício ganha área de lazer

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Condomínio de luxo no Aterro do Flamengo, no Rio, e escritório com arrojado design futurista, em Campinas (SP), vencem em Retrofit na categoria Empreendimento Master Imobiliário 2022. A RJZ Cyrela é a responsável pelo empreendimento Rio by Yoo, que restaurou um edifício antigo, marcado por feitos gloriosos em um passado recente, trazendo de volta sua funcionalidade e valorizando o entorno urbano, em um tradicional bairro da cidade do Rio de Janeiro.

Já Athié Wohnrath (A|W) assina o projeto arquitetônico da Ambev Global Tech, no interior de SP, que atende plenamente ao objetivo da gigante do mercado da cerveja: se tornar cada vez mais inclusiva, diversa, colaborativa, tecnológica e conectada ao futuro. Inovação foi a palavra-chave para A|W desenvolver seu projeto.

O Rio By Yoo, localizado no bairro do Flamengo, foi desenvolvido por meio de um retrofit no Edifício Hilton Santos, construído em 1952, que tinha uma torre residencial e um embasamento de quatro andares ocupados pela sede do Clube de Regatas Flamengo. Após a glória da década de 1960, o clube ficou endividado, e o prédio se deteriorou. Em 2017, o edifício foi arrematado pela RJZ Cyrela, que criou um projeto exclusivamente residencial em parceria com o Yoo Studio, famoso escritório de design de interiores europeu.

Vista interna de uma unidade do empreendimento Rio By Yoo; área é de 150 metros quadrados. Foto: Fabio Seixo/RJZ Cyrela

Carlos Bandeira de Melo, diretor de Incorporação da RJZ Cyrela, conta que o empreendimento “tem como perfil o luxo, sendo direcionado para clientes de alta renda, com padrão A++”. São 148 apartamentos com 3 suítes e 150 metros quadrados, e os moradores ainda podem contar com serviços de manobrista e um personal concierge.

A parceria exclusiva entre RJZ Cyrela e Yoo Studio é inédita no Rio de Janeiro. “Em todos os detalhes, percebe-se a integração do contemporâneo com o clássico, com o toque dos melhores arquitetos do mundo, que contribuíram diretamente para a geração de valor e potencialização da qualidade de vida do morador”, diz Melo.

O Yoo Studio é referência internacional em interiores, idealizado pelo empresário inglês John Hitchcox e pelo celebrado designer francês Philippe Starck. O Yoo, atualmente, está presente em 57 cidades e 36 países com mais de 82 projetos que se tornaram ícones, desenvolvidos em parcerias com grandes incorporadoras.

Segundo o júri do Prêmio Master Imobiliário, “o retrofit Rio By Yoo não só resgatou um patrimônio imobiliário, como recuperou e qualificou toda a sua área de influência, contribuindo na valorização do seu entorno, um dos endereços mais notáveis do País”.

Arrojo

Sergio Athié, sócio-fundador da empresa Athié Wohnrath (A|W), explica o projeto arquitetônico criado para a Ambev Global Tech: “Foi concebido para que trabalhar ali fosse uma experiência de imersão nas marcas e produtos da Ambev, unindo o universo da cerveja com a tecnologia e fomentando encontros, criatividade e colaboração”.

Com área de 9.800 m² distribuídos em dois edifícios de quatro pavimentos cada, chama a atenção por seu design arrojado, sobretudo na construção do rooftop (aproveitamento da área do telhado) e passarelas que unem os dois blocos. Segundo o júri do Prêmio Master Imobiliário, essas passarelas dão destaque especial “aos elementos que estenderam um visual tecnológico para as fachadas inteiras em pele de vidro, as quais permitiram ao projeto de interiores privilegiar a luz natural”.

“Os dois prédios se conectam por alguns andares, começando pelo átrio central, que teve sua cobertura elevada e dividida em planos de alturas distintas, trazendo amplitude e ritmo a um longo corredor, que faz a distribuição de fluxos para ambas as torres e leva até a um deck temático”, conta Athié. As passarelas unindo as duas torres, assim como o rooftop, não existiam no edifício original, sendo criados exclusivamente para este retrofit.

Saguão de entrada do prédio da Ambev Global Tech, em Campinas; ideia era que trabalhar ali fosse uma experiência de imersão nas marcas e produtos da Ambev. Foto: A|W

Athié afirma que a oferta de uma enorme variedade de espaços na nova sede da Ambev Global Tech permite que os usuários se apropriem de ambientes diversos e escolham trabalhar individualmente ou em grupos.

“Desde espaços informais, descontraídos, até áreas de trabalho e em grandes espaços de reunião, a ambientação traz produtos ou elementos culturais relacionados ao universo da cerveja”, conta e conclui: “Foram feitas distribuições distintas entre as torres com relação às estações de trabalho, conforme a metodologia usada por cada área”.