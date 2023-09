Megaprojeto leva moradia popular a 21 mil pessoas

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O Setor Total Ville, no Distrito Federal, é um megaempreendimento que deu à Direcional Engenharia o prêmio de Habitação Econômica, na categoria Empreendimento. Implantado entre 2009 e 2022, abrange um terreno com mais de 800 mil m², que contempla setores residenciais com 6.368 moradias, além de setores comerciais e mistos. “Foram 17 etapas, todas já lançadas e entregues”, diz Danilo Aucélio, diretor Comercial e de Incorporação da Direcional.

São 17 condomínios residenciais em 13 anos. Cada fase é uma quadra, com lazer e guarita de segurança. A primeira foi lançada em 2009 e a última entrega ocorreu em 2022.

Os condomínios oferecem lazer, espaços para festas e convivência. Segundo Aucélio, 21 mil moradores vivem no Setor Total Ville, na Região Administrativa de Santa Maria (DF), que “ocupa área equivalente a 98 campos de futebol”.

São 365 torres, com apartamentos de dois ou três quartos, e 528 casas. “Na última etapa, foram unidades de 45 m² a 60 m², com preço médio de R$ 215 mil”, afirma o diretor comercial, citando que, nessa quadra, há espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, fitness, playground, churrasqueiras e quadra gramada.

O Setor Total Ville “é exemplo para a criação de novos horizontes imobiliários e a abertura de crédito para famílias de menor renda terem acesso à moradia”, diz o voto do júri do Master Imobiliário. “Suas características inspiram novos produtos a serem desenvolvidos na região.”

A infraestrutura do bairro, composta por sistema de água, esgoto, drenagem, pavimentação, energia elétrica e iluminação pública, foi executada pela Direcional. Para Aucélio, o megaempreendimento está entre os principais projetos da Direcional, em função de sua complexidade, impacto na região e dimensão de áreas, unidades e de construção.

São 365 blocos, com unidades de 2 e 3 quartos em 800 mil m2. Foto: Direcional

“Implementamos o método construtivo de parede de concreto com uso de formas de alumínio que permite um processo 100% industrializado”, informa o diretor. “O método alia ganho de escala, eficiência operacional e valor ambiental”, acrescenta.

Em 2016, a Direcional já havia conquistado o prêmio Master com o Paranoá Parque (390 edifícios de 4 andares, com 6.240 unidades), em Brasília. O empreendimento, contratado em 2012 e entregue em 2015, foi o maior desenvolvido em apenas uma etapa.

“Trabalhamos com grandes terrenos e a expertise na engenharia para desenvolvimento de grandes projetos”, diz Aucélio, reforçando o uso de metodologias que permitam agilidade em grandes volumes. Segundo ele, o maior projeto da Direcional é o residencial Viver Melhor, em Manaus (AM), com 8,9 mil unidades, construído em área de 400 mil m².

Com sua produção majoritariamente enquadrada no Minha Casa, Minha Vida, a Direcional acompanha as mudanças do programa, com objetivo de ganhar maior escala e velocidade de vendas. Aucélio elogia as novas diretrizes. “As mudanças proporcionam mais poder de compra para milhares de famílias”, avalia ele, destacando que a taxa de juros diminuiu, o subsídio do governo aumentou e o teto do preço subiu para R$ 350 mil.

“Os valores e as faixas dos imóveis ampliaram a capacidade de compra, com mais oportunidades e inclusão para as famílias”, diz.