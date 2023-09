Moradia popular em Osasco tem preços de R$ 149 mil a R$ 380 mil

Premiado como habitação econômica, o Via Rovai foi construído pela BP8 em Osasco (SP). No terreno de 2 mil m², a área construída de 15 mil m² abrange 359 apartamentos, com um e dois dormitórios. Lançado em 2020 e entregue em janeiro deste ano, a curva de preços partiu de R$ 149 mil (de 24 m²) até R$ 380 mil para o duplex de 59 m².

“Em média, o m² saiu por R$ 7 mil”, afirma Alexandre Magalhães, diretor de operações da BP8, informando um valor geral de vendas (VGV) de R$ 60 milhões. “Foi 100% vendido, incluindo vagas avulsas de garagem por R$ 30 mil.”

Leia também

O edifício, segundo o júri do Master Imobiliário, “foi sucesso de vendas pela qualidade do produto e campanha de comunicação”. Em seu voto, considera que “empreendimentos como o Via Rovai, além de promover o acesso à moradia nas áreas centrais das cidades, qualificam o espaço urbano e resgatam regiões que passaram anos abandonadas”.

O Via Rovai fica no bairro do Bonfim, situado em uma faixa limitada pelo Rio Tietê e pela Rodovia Castelo Branco. A deterioração local motivou a prefeitura de Osasco a criar uma Operação Urbana para requalificar a região, perto do centro comercial e da estação de trem metropolitano.

O Via Rovai foi entregue com 359 unidades de 1 ou 2 dormitórios. Foto: Gérson Martins

Os projetos da BP8, em sua maioria, são maiores que o Via Rovai, variando de 700 a 1.500 unidades. Magalhães conta que apostou no terreno menor, mais compacto, e “a fórmula respondeu bem”. Com atuação em Osasco, sede da construtora, Carapicuíba e Guarulhos, a BP8 expandiu suas obras para São Paulo.

“Vamos crescer”, diz o diretor. Em 2022, foram 1.150 unidades e VGV de R$ 253 milhões. Para este ano, projeta venda de 1.400 apartamentos com VGV de R$ 310 milhões.